Lenny Ligabue: età, foto e madre. Chi è il figlio di Luciano Chi è Lenny Ligabue

I “seguaci” convinti del grande Luciano Ligabue sicuramente saranno anche a conoscenza della sua vita privata.

Lenny Ligabue (21 anni) è il figlio maggiore di Luciano, avuto dalla prima moglie Donatella. La secondogenita invece, Linda, è nata dall’unione con la seconda moglie Barbara.

Se ve lo steste chiedendo, il fatto che tutti i Ligabue inizino il loro nome con la lettera “L” non è un caso. È una tradizione portata avanti dalla convinzione del nonno di Luciano per cui la lettera “L” porti fortuna.

L’eredità Ligabue, da Luciano a Lenny

Lenny Ligabue è un appassionato di musica e un musicista come il padre. Del resto, lo stesso Luciano Ligabue in un’intervista per La Stampa qualche anno fa aveva dichiarato: “Mio figlio non studia, però le canzoni le impara. Delle mie impara le parti di chitarra. Lo fa con pudore perché ha 16 anni e gli piace l’heavy metal. Con questo album (“Mondovisione”, n.d.r.), non so cosa sia scattato, lo sento spesso suonare i miei pezzi”. A distanza di anni, qualcosa è sicuramente scattato, facendo anche passare Lenny dalla chitarra alla batteria.

Negli ultimi giorni, Luciano Ligabue ha concesso al pubblico di Instagram qualche anticipazione riguardo il nuovo album Star (in uscita l’8 marzo 2019). Lo “spoiler” riguardava l’anteprima del brano La cattiva compagnia in cui si vedeva la partecipazione del figlio Lenny alla batteria. È sorto quindi un grande entusiasmo all’idea della partecipazione di Lenny Ligabue nel nuovo album del padre. I fan, infatti, sperano anche di poter ammirare padre e figlio assieme sul palco nel corso del tour estivo che seguirà l’uscita di Star.

Luciano e la canzone dedicata al figlio: da adesso in poi. Sarà tour con Lenny Ligabue?

L’emozione per i fan del “Liga” sarebbe tanta, specie dopo l’intervista di qualche anno fa del cantante a Che tempo che fa, in cui aveva dichiarato di aver accusato la perdita di tre figli. Nonostante i periodi difficili che sono seguiti, e che hanno ispirato alcune sue canzoni, Luciano Ligabue ha dedicato canzoni anche a Lenny e Linda. Al primogenito, Ligabue aveva scritto Da adesso in poi, in cui cantava: “Da adesso in poi ci proverò a farti avere il meglio che ho, il peggio lo troverai da te, ma vale la pena vivere”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM