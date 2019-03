Giuseppe Ciccarese a Sanremo Young 2019: età e carriera, chi è

Il 15 febbraio, su Rai Uno, è tornato in onda Sanremo Young 2019. Il talent show per giovani talenti della musica, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, condotto dalla nota Antonella Clerici. Si tratta della seconda edizione del talent, che si concluderà il 15 marzo.

Nella serata di venerdì 15 marzo, non si scoprirà solo il vincitore di Sanremo Young ma si rivelerà così anche uno dei prossimi concorrenti al Festival di Sanremo 2020. Da quest’anno, infatti, il vincitore della competizione si guadagnerà anche il diritto di partecipare al festival. Una grandissima opportunità per i partecipanti, tra cui, Giuseppe Ciccarese.

Chi è Giuseppe Ciccarese a Sanremo Young

Da Villa Castelli (in provincia di Brindisi), proviene il quattordicenne Giuseppe Ciccarese, tra i più giovani in gara a Sanremo Young. Amante, come del resto i suoi “rivali”, della musica, Giuseppe suona la chitarra e, nonostante la giovane età, scrive canzoni. Da tre anni, inoltre, frequenta la Village Music Academy oltre ad aver intrapreso il 1° anno di Liceo Scientifico.

Tra i suoi artisti preferiti risultano: Michael Jackson, Janis Joplin, John Lennon, Beyonce, Fabrizio Moro, Rino Gaetano. Nel corso della sua presentazione ufficiale a Sanremo Young, Giuseppe ha dichiarato: ” L’emoji che mi rappresenta di più è quella scocciata perché solitamente sono molto scocciato. Anzi, mi fanno scocciare! Una canzone che mi sarebbe piaciuto aver scritto è “Pensa” di Fabrizio Moro perché è una sorta di lettera che io rivolgerei a me stesso”.

GiuseppeCiccarese ha superato le selezioni nella prima puntata e si è così aggiudicato uno dei dieci posti disponibili a Sanremo Young 2019. Nel corso della seconda puntata, ha duettato con il cantante Roberto Vecchioni sulle note di Chiamami ancora amore, ricevendo punteggi altissimi dalla giuria.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM