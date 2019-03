Come fare domanda per reddito di cittadinanza Inps e modelli da compilare

Come fare domanda per reddito di cittadinanza Inps e modelli da compilare

Proseguono le tappe verso l’erogazione della somma a cui avranno diritto i beneficiari delle nuove misure di contrasto alla povertà volute dal Governo Conte. L’Inps ha reso disponibile tramite il proprio portale i modelli da compilare per chiedere reddito e pensione di cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza, online i modelli

Ricordiamo che la misura è stata introdotta col decreto legge n. 4/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 gennaio 2019. Ed in queste settimane (deve avvenire a 60 giorni dalla pubblicazione in GU) è in corso la conversione in legge con esame e approvazione dei due rami del Parlamento. La conversione prevede la possibilità di approvare emendamenti e modifiche.

Moltissimi cittadini aspettavano da settimane la pubblicazione dei modelli per procedere con la richiesta del sostegno economico.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

Nella comunicazione Inps si ricorda che il RdC “è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale”. Cosa cambia con la pensione di cittadinanza? Quest’ultima è riservata ai “nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni”.

RdC e Pensione di Cittadinanza, dove fare richiesta

Sarà possibile fare richiesta di Reddito e Pensione di Cittadinanza, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso Poste. O con modalità telematica tramite il sito www.redditodicittadinanza.gov.it o presso i CAF. Vediamo di seguito tutti i file scaricabili e utili a presentare la domanda scaricabili dal sito Inps tramite questa pagina:

Reddito di Cittadinanza: online il manuale d’uso

Domanda di Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza

Modello RdC/PdC Ridotto – Comunicazione ad integrazione della domanda di reddito e pensione di cittadinanza – attività di lavoro e redditi non interamente rilevati in ISEE

Modello RdC/PdC Esteso – Comunicazioni dei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza – attività di lavoro e altre variazioni.

Infine segnaliamo che il modello RdC/PdC Ridotto serve per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE, Mentre il modello RdC/PdC Esteso, è quello con con il quale i beneficiari dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM