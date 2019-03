Vacanze gratis Inps: bando estate fino a 1400 euro, requisiti e domanda Bando vacanze Inps gratis nel 2019

Anche per il 2019, come lo scorso anno, l’Inps ha pubblicato il bando chiamato “EstateINPSieme Senior 2019”. Il bando illustra le modalità con cui saranno erogati i contributi. Le somme saranno sino ad importi di 800 euro per un soggiorno di durata pari a otto giorni. E di 1.400 euro per una durata di quindici giorni per vacanze estive.

Vacanze gratis Inps, scadenza

I soggiorni potranno essere presso località marine, montane, termali o culturali. Nel periodo compreso tra luglio, agosto e settembre.

Da quando a quando è possibile inviare la domanda. E quale è la scadenza del bando? La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2019. Scadenza:non oltre le ore 12,00 del giorno 25 marzo 2019. Già nel bando è specificata la data di pubblicazione della graduatoria: 24 aprile 2019.

Vacanze gratis Inps, info utili su finalità del bando

Il bando è rivolto a pensionati a carico della Gestione dipendenti pubblici o che abbiano aderito alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45 a carico della Gestione Fondo ex Ipost.

La finalità è di offrire ai pensionati, ai loro coniugi/uniti civilmente e figli disabili conviventi la possibilità di fruire di soggiorni estivi in Italia e all’estero, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.

L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico riferito ad un soggiorno in Italia o all’estero, nelle mensilità citate organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio) scelti dal richiedente la prestazione.

I soggiorni hanno lo scopo di offrire al pensionato percorsi per la valorizzazione e la conservazione dell’autosufficienza, per la socializzazione anche in favore di soggetti non autosufficienti.

Vacanze gratis Inps, aree tematiche

Oltre alla tempistica e agli adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria segnaliamo che i soggiorni, finanziati con contributo Inps, dovranno prevedere la prevedere la frequenza obbligatoria di un corso a tema. Sono diverse le aree tematiche individuate. Ecco quali sono: Arte culinaria, Arte, Informatica, Attività motorie, Attività ludico/ricreative, Ballo, Misto (Il soggiorno deve essere incentrato su due dei temi elencati nel presente comma, prevedendo un minimo di 5 ore settimanali per attività relative ad un tema e 5 ore settimanali all’altro).

