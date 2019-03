Quanto guadagna il Principe Harry: stipendio e patrimonio accumulato

Quanto guadagna il Principe Harry? Può sembrare una domanda desueta, soprattutto se l’oggetto, anzi, il soggetto della questione è un Reale. Ma i conti in tasca glieli hanno fatto International Business Times, Business Insider e Forbes e i risultati emersi, non propriamente completi e in buona parte approssimativa, li andremo a elencare di seguito.

Quanto guadagna il Principe Harry? Le entrate

La prima voce deriva dall’eredità della compianta mamma, Lady Diana. Una garanzia elargita al 25° anno di età di entrambi i figli ammontante a 21,3 milioni di dollari netti ciascuno (al cambio circa 18,75 milioni di euro) e derivante in parte anche dal divorzio con il principe Carlo. Un cospicuo gruzzoletto che, ben gestito, andò a fruttare dividendi oltre i 400 mila dollari annui (circa 360-70 mila euro).

A questa garanzia economica che farebbe star tranquilli molto di noi sono da considerare anche le entrate percepite nel decennio 2005-2015, quando Harry prestò servizio nell’esercito (missione in Afghanistan compresa). Si parla di una cifra che si aggira attorno ai 40-50 mila dollari, ovvero tra i 35 e i 45 mila euro.

Poi si arriva alla parte meno precisa e difficilmente quantificabile, vale a dire le entrate aggiuntive variabili in base ad alcuni fattori. Ad esempio, anche i viaggi istituzionali fruttano al Principe Harry delle somme abbastanza importanti provenienti dalla Corona. Senza dimenticare le risorse provenienti dal Ducato di Cornovaglia di cui beneficia, assieme al principe Carlo (che ovviamente guadagna molto di più) e al fratello William (in misura egualitaria).

Quanto guadagna il Principe Harry? Il patrimonio stimato

In generale, stando alle recenti rivelazioni di International Business Times, il patrimonio attuale del Principe Harry sarebbe stimato in una forbice compresa tra 25 e 40 milioni di dollari. Ovvero, tra 22 e 35 milioni di euro, al cambio attuale.

