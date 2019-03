Quanto guadagna Maurizio Landini: stipendio e busta paga in Cgil

Il successore di Susanna Camusso, alla guida della Cgil, Maurizio Landini passa al contrattacco. E dalle prime mosse da segretario generale fa capire di voler ribaltare l’equazione che vede il sindacato capro espiatorio in molti dibattiti. Col suo fare combattivo Landini contesta le responsabilità addossate ai sindacati circa i molti problemi che affliggono il Paese.

Landini nelle prime uscite pubbliche si muove col piglio che lo ha reso noto al grande pubblico da capo della Fiom.

Maurizio Landini su pensioni d’oro

Pochi giorni dopo la sua elezione a segretario generale della Cgil, nel corso di un intervento pubblico Landini ha affrontato con decisione il tema delle pensioni d’oro. Ecco cosa ha detto durante un incontro del sindacato sul futuro dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. “Tutta questa polemica sulle pensioni d’oro dei sindacalisti? Sinceramente io mi sono rotto le scatole. Faremo anche degli atti precisi, perché è tutto molto trasparente e non c’è bisogno di nascondere nulla. Le nostre regole sono uguali a quelle degli altri. E se c’è stato qualcuno che ha fatto delle cose ben precise, si intervenga su quello che le ha fatte, ma non si faccia un’operazione di altra natura. La trasparenza riguarda sia gli stipendi nostri, sia le risorse a disposizione”.

In più Landini ha aggiunto: “I sindacati in Italia vivono sul contributo che volontariamente chi lavora gli dà. E se hanno un contributo pubblico è perché fanno delle prestazioni con i servizi”.

Maurizio Landini, busta paga da 3700 euro al mese

Dopo aver rivendicato poche settimane fa il ruolo e la funzione del sindacato, Maurizio Landini durante la trasmissione di La7 Otto e Mezzo ha parlato della propria busta paga.

“Non ho nessun problema – ha detto l’esponente della Cgil – a rendere noto quanto prendo. Essendo segretario generale dovrebbe essere circa 3700 euro al mese netti”. Landini ha precisato che è lo stipendio più alto in assoluto. Tanto da aggiungere: “io non ho mai preso uno stipendio di quel genere lì in tanti anni che lavoro”.

