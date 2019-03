Maxi Urban a Sanremo Young: età, carriera e chi è

Maxi Urban è tra i finalisti in gara a Sanremo Young 2019. Il talent show per teenager (ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni), è tornato in prima serata su Rai Uno il 15 febbraio. Ospiti al Teatro Ariston, i giovani concorrenti si sfideranno sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia al Festival di Sanremo. Il concorrente che strapperà la vittoria nella serata di venerdì 15 marzo (ultimo appuntamento), avrà il diritto di partecipare a Sanremo Giovani 2020. Al momento, dopo i primi due appuntamenti con Sanremo Young, tra i concorrenti ancora in gara c’è anche Maxi Urban.

Maxi Urban a Sanremo Young, chi è

Maxi Urban è il nome d’arte adottato dal 17enne Massimiliano Urbanelli, concorrente a Sanremo Young 2019. Il ragazzo, che vive ad Ascoli Piceno, forte della sua passione per la musica è riuscito a passare le selezioni e a classificarsi tra i 10 teen in gara. Frequentante il 4°anno di Liceo Artistico, Maxi si è avvicinato alla musica molto presto. Quando aveva solo sei anni, infatti, ha scoperto la passione per il canto. Passione che sta vivendo, più che mai, adesso a Sanremo Young.

“Nella mia vita mi piace la musica, è una passione bellissima, ho iniziato a cantare da quando ero piccolissimo e spero di continuare perché mi emoziona tanto. L’emoji che più mi rappresenta? Penso la faccina con le stelle al posto degli occhi, perché mi piace sognare, mi piace immaginare cose che difficilmente si realizzano. La canzone avrei voluto scrivere o interpretare? Avrai, di Baglioni. Sicuramente è una canzone difficilissima per un ragazzo della mia età perché l’ha dedicata a suo figlio ma mi emoziona tanto”. È quello che ha dichiarato lo stesso Urban nella sua presentazione al talent show.

