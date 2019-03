Luigi Cascio a Sanremo Young: età, carriera e chi è Chi è Luigi Cascio

Luigi Cascio ha “acceso” la giuria a Sanremo Young 2019. È nata una stella?

Il 15 febbraio scorso è tornata la seconda edizione di Sanremo Young, il talent show musicale per giovani talenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Alla conduzione, anche stavolta, c’è Antonella Clerici. Oltre a presentare, la Clerici ha fatto parte (assieme a Gianmarco Mazzi e al maestro Diego Basso) della Commissione Artistica, incaricata di scegliere le nuove star per Sanremo Young 2019. Tra i 20 talenti scelti, c’è anche Luigi Cascio.

Luigi Cascio, chi è

Tra i 20 concorrenti saliti a sfidarsi sul palco dell’Ariston, c’è anche, appunto, Luigi Cascio. Il ragazzo di Menfi (paese in provincia di Agrigento), ha solo 15 anni ma il suo talento ha conquistato la Commissione e, nella prima serata, anche la giuria che ha votato per farlo entrare tra i 10 finalisti a Sanremo Young. Giuria che, si ricorda, essere composta da:

Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini e Giovanni Vernia.

Il giovane Cascio ha infatti riscosso nient’altro che consensi dall’esecuzione di Essenziale di Marco Mengoni. Passa quindi alla prossima sfida per la vittoria. Luigi, che frequenta la 2° di Liceo Scientifico, prende lezioni di canto in un’accademia milanese, durante la sua presentazione a Sanremo Young ha dichiarato: “Canto da quando ero piccolo. L’emoji che mi rappresenta di più è il microfono proprio perché questa passione mi rappresenta. La musica è importantissima per me, è tutto. La canzone che avrei voluto scrivere o interpretare è “Caruso” di Lucio Dalla perché è stata la prima canzone che ho cantato e il testo è fantastico e mi rappresenta molto “. Tra i suoi artisti preferiti vi sono Lucio Dalla, Lara Fabian, Lucio Battisti, Riccardo Cocciante e Christina Aguilera.

