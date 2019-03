Kimono a Sanremo Young: età, carriera e chi è Sofia Tornambene

Sono state già due le occasioni in cui Sanremo Young 2019 ci ha fatto scoprire le doti di nuovi talenti musicali. Il teen talent è infatti iniziato nella serata di venerdì 15 febbraio, in diretto dal Teatro Ariston su Rai Uno. Condotto dalla bravissima Antonella Clerici, che ha partecipato nella Commissione Artistica alla ricerca di nuovi giovani promettenti, lo show si concluderà venerdì 15 marzo. Cinque, quindi, gli appuntamenti in cui i ragazzi (tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni) si sfideranno sulle noti dei più grandi successi “sanremesi” per aggiudicarsi non solo la vittoria, ma anche la partecipazione a Sanremo Giovani 2020.

Kimono alias Sofia Tornambene, chi è

Tra i concorrenti ancora in sfida, e quindi tra i 10 finalisti a Sanremo Young, c’è anche Kimono. Questo il nome d’arte utilizzato da Sofia Tornambene, 16 anni, di Civitanova Marche. La giovane ha partecipato a diversi concorsi canori, sia a livello locale sia nazionale. Inoltre, dal 2017, ha già pubblicato una serie di singoli. Da tre anni, infatti, la ragazza scrive canzoni sue occupandosi sia della musica sia delle parole. Kimono, che frequenta il 3° anno di Istituto tecnico grafico-pubblicitario, studia canto da ben otto anni e nella sua presentazione a Sanremo Young ha dichiarato: ” Le emoji che mi rappresentano di più sono la faccina che arrossisce, perché sono molto timida e mi emoziono facilmente, e il karateji, perché faccio anche karate e per me è una delle passioni più grandi assieme alla musica. La canzone che avrei voluto scrivere o interpretare è “Quando” di Pino Daniele, per il suo testo fantastico e per la sua voce che ogni volta mi emoziona”. Tra i suoi artisti preferiti ci sono Freddie Mercury, Michael Jackson e i Bee Gees.

