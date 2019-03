Emmanuel Macron: moglie, biografia, partito e figli. Chi è

Chi è l’attuale Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron? Raccontiamo in breve la biografia del leader di En Marche, partito fondato nel 2016 dall’attuale capo politico e presidente della Repubblica Francese.

Emmanuel Macron nato nel 1977

Nato il 21 dicembre 1977 ed eletto alle elezioni presidenziali del 2017 Macron eletto a meno di 40 è il più giovane presidente che la Francia abbia mai avuto. Un primato assoluto per il giovane nato ad Amiens da padre professore universitario e madre medico.

Decisiva, non solo nella sua formazione, è la frequentazione del liceo di Amiens gestito dai padri gesuiti. Lì dove ha incontrato la prof. Brigitte Trogneux di 24 anni più grande di lui. Appassionata di teatro ed incuriosita dalla brillante intelligenza del giovane Macron, tra i due è nato un amore sfociato anni dopo in una stabile relazione sentimentale suggellata dal matrimonio.

Emmanuel Macron ed il rapporto con la moglie Brigitte Trogneux

Emmanuel Macron, dopo il liceo ad Amiens, ha proseguito i suoi studi a Parigi. Dopo l’iscrizione all’Università di Parigi-Nanterre ha seguito i corsi dell’Istituto di studi politici di Parigi. E ha completato la sua formazione all’Ecole nationale d’administration. Nel 2004 è entrato a far parte dell’Inspection générale des Finances. Lavorerà successivamente per la banca d’affari Rothschild.

La passione politica è quella che lo spingerà anni dopo a dedicarsi alla vita pubblica. Prima come vicesegretario e poi come ministro. Sino a conquistare l’Eliseo. La cronaca politica anche in Francia si sovrappone spesso alla cronaca rosa. Infatti ha fatto molto discutere il rapporto sentimentale tra Macron e la sua ex prof. Si è scritto e raccontato di tutto e di più. Con continui riferimenti ai tre figli della donna, nati dal suo primo matrimonio. Il maggiore dei tre figli ha due anni più grande di Macron. La seconda è coetanea, del 1977. E la terza + nata nel 1984.

Emmanuel Macron, En Marche verso le elezioni europee

A proposito del ruolo della première dame in molti vedono in lei la vera spin doctor di Macron. Il momento politico non è dei migliori per il presidente alle prese da settimane con le proteste dei cosiddetti gilet gialli. Circa il suo futuro politico molto dipenderà dall’esito delle elezioni europee. Le previsioni attribuiscono al momento partito La Republique en Marche 24 seggi contro i 19 stimati per il partito di Marine Le Pen.

