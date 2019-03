Pensioni ultima ora: Quota 100, Pd “Riforma Fornero resta intatta” Riforma Fornero resta ancora nel 2019

Pensioni ultima ora: cosa sta succedendo in queste settimane? Quota 100 è legge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 4/2018 del 28 gennaio 2019. È in corso la conversione in legge: dopo l’ok del Senato con 149 sì, 110 no e 4 astenuti il decreto passa ora alla Camera.

Pensioni ultima ora, le critiche dal PD a Quota 100

All’intervento di Tommaso Nannicini di cui abbiamo riferito in questo nostro articolo, segue quello di Edoardo Patriarca. Quest’ultimo, senatore del PD e collega di Nannicini e dell’ex premier Renzi, ha scelto Facebook per criticare l’impostazione del decreto che ha introdotto Quota 100 e reddito di cittadinanza.

Pensioni ultima ora, Patriarca (PD): “Fornero rimane intatta nella sua struttura”

Secondo quanto scrive il senatore dem Patriarca non cambia molto rispetto alla riforma Fornero e dunque non sarebbe concreto il superamento promesso dal Governo del cambiamento composto da M5S e Lega.

“Su quota 100, le loro bugie. Non hanno riformato la Fornero che rimane intatta nella sua struttura. Hanno soltanto aperto una ‘finestra’ per tre anni, una lotteria a tempo. La parte contributiva verrà modulata sugli anni versati rispetto ai 67 anni. Hanno finanziato l’uscita prendendo i soldi dai pensionati ed eliminando la rivalutazione in base al costo della vita”.

Pensioni ultima ora, PD critico: mancherà personale nella sanità e nella scuola

Le critiche di Patriarca non si limitano agli aspetti generali. Infatti entrano nel merito della misura previdenziale analizza a attacca: “Escono quelli che hanno una carriera contributiva regolare, uomini in particolare, provenienti per la gran parte dalla pubblica amministrazione. Probabile che nel privato vadano in pensione i disoccupati, i lavoratori con carriere contributive deboli, con pensioni basse da integrare al minimo. Nella PA probabilmente mancherà personale nella sanità e nella scuola con il tournover bloccato per tutto il 2019”.

Infine fa il punto su quello che è stato l’iter al Senato e allude alla possibilità di una manovra correttiva: “Bocciati tutti gli emendamenti per opzione donna, per rafforzare l’ape sociale, per i lavori usuranti, per gli esodati, per introdurre la pensione di garanzia per i giovani. Penso di avervi detto un po’ tutto su questo decretone, a debito, in attesa della probabile manovra correttiva che si riprenderà tutto quanto”.

