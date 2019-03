Dieta marzo 2019: cibi e abitudini alimentari per dimagrire

Le giornate si allungano e man mano che aumentano le ore di luce, aumenta la voglia di movimento e di rimettersi in forma. La dieta di Marzo potrebbe fare al caso nostro… che ne dite di perdere 2 chili in breve tempo?

Ecco la dieta di Marzo, detox a base di frutta e verdura

Si tratta di un regime alimentare detox che vi fa perdere 2 chili in poco tempo e sfrutta le proprietà e i benefici della frutta e della verdura di stagione.

Cosa si mangia durante la dieta di marzo?

Si consumano molti ortaggi, tutti quelli di marzo come ad esempio gli spinaci, ricchi di ferro e calcio, da mangiare crudi oppure cotti, conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spruzzata di succo di limone. Ottimi sono anche gli agretti: hanno poche calorie, depurano l’organismo, hanno un effetto diuretico, eliminano la ritenzione e aiutano a snellire glutei e cosce.

Ecco la dieta marzo 2019 nel dettaglio

Nella dieta di Marzo non possono mancare i broccoli, la cicoria, il cavolfiore. Ma neanche gli asparagi, i carciofi, la cicoria. Si tratta di ortaggi depurativi, perfetti per eliminare le tossine e velocizzare il metabolismo.

Nella dieta di marzo non deve mancare neanche la frutta. Favoriscono il transito intestinale i kiwi, le mele e le pere. Immancabili per il giusto apporto di vitamina C sono i pompelmi, le arance e i mandarini.

Il must della dieta di Marzo 2019?

Le fragole! perfette e ottime in questa stagione. Donano energia, vitalità e un pizzico di allegria! Come funziona la dieta di marzo? La colazione è composta da uno yogurt bianco, accompagnato da una mela e un kiwi.

A pranzo mangiate un piatto di spaghetti integrali con salmone e asparagi e a seguire verdure miste al vapore. A cena infine concedetevi una minestra di legumi e ortaggi.

