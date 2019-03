Eden Lorenna a Sanremo Young: età, carriera e chi è

Eden Lorenna a Sanremo Young: età, carriera e chi è

Anche la terza puntata della nuova edizione di Sanremo Young è ormai terminata. Il format condotto e ideato da Antonella Clerici ci ha permesso di scoprire giovanissimi talenti tutti di età compresa fra i 14 e i 17 anni (ricordiamo che il vincitore accederà di diritto a Sanremo Giovani 2020). Uno di questi arriva da Pomezia e porta il nome di Eden Lorenna.

Chi è Eden Lorenna

In questa edizione di Sanremo Young, tra i vari concorrenti abbiamo conosciuto Eden Lorenna. Il giovane cantante è nato 17 anni fa a Pomezia, comune in provincia di Roma. È figlio del padre Davide e della madre Valbona Qesari. A attualmente frequenta il terzo anno del liceo turistico internazionale “San Benedetto di Pomezia”. Si può dire che Eden si sia avvicinato al mondo della musica grazie alla madre: infatti, fin da piccolo, era solito ascoltare la madre suonare il violino.

Quando Eden Lorenna “conobbe” Pavarotti

Tuttavia il momento che lo ha spinto a intraprendere gli studi di canto è quando ha sentito Luciano Pavarotti cantare il celebre brano lirico “Nessun dorma“. Appassionato di pop e lirica Eden ha dichiarato durante la sua presentazione al talent di fare spesso il crossover fra i due generi musicali. Ha dichiarato inoltre che avrebbe voluto scrivere la canzone “Cinema Paradiso” dell’ immenso Ennio Morricone e che avrebbe voluto interpretare “Cinque giorni che ti ho perso” di Michele Zarrillo.

Eden Lorenna da “amarcord”

Nell’ ultima esibizione sul palco del prestigioso teatro Ariston lo abbiamo visto duettare assieme a Gigliola Cinquetti sulle note del brano di Domenico Modugno, già vincitore di Sanremo nel 1966, “Dio, come ti amo“. L’ ultima esibizione gli ha consentito di accedere alla semifinale del teen talent in programma venerdì 8 marzo. Insomma, bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere chi sarà fra i finalisti di Sanremo Young 2019.

