Ciao Darwin 8 2019: data, cast e anticipazioni. Quando inizia Cast e anticipazioni Ciao Darwin 2019

Poco tempo ci separa dalla prima puntata di Ciao Darwin 8. Il varietà infatti tornerà a breve su Canale 5 con una nuova edizione tutta da scoprire. Al timone del programma ci sarà, come in passato, Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.

Toccherà quindi a Ciao Darwin risollevare gli ascolti Mediaset che hanno subito un calo negli ultimi tempi. Anche in questa nuova edizione assisteremo ad epici scontri tra categorie diverse ed esilaranti gag comiche. Non mancheranno poi le sorprese e le avventure in altre epoche grazie alla macchina del tempo. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Ciao Darwin 8?

Ciao Darwin 8 – Terre Desolate: quando inizia ed il cast

La prima puntata di Ciao Darwin 8 andrà in onda il 15 marzo 2019 in prima serata su Canale 5. La nuova edizione ha come sottotitolo Terre Desolate ed avrà l’arduo compito di risollevare gli ascolti Mediaset. Punto di forza del programma sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti, entrambi molto amati dal pubblico italiano. Alla bravura della coppia si aggiungono poi le dinamiche comiche che si innescano sempre tra i concorrenti durante le sfide.

Vedremo quindi scontri tra categorie umane opposte capitanate da personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non solo. Nel cast di Ciao Darwin 8 ci saranno quindi volti noti della televisione e la bellissima Madre Natura che come sempre lascerà senza parole il pubblico in studio ed a casa.

Ciao Darwin 8: le anticipazioni

I concorrenti di Ciao Darwin 8 si sfideranno tra quiz, avventure, sfilate e dibatti per accaparrarsi il punteggio migliore. Non mancheranno poi le prove di coraggio che metteranno a repentaglio la calma e la capacità di autocontrollo dei partecipanti.

Il punteggio accumulato servirà come punto di partenza per l’ultimo gioco del programma. La sfida finale è un quiz in cui due concorrenti si offrono per rappresentare ciascuno la propria categoria. Questi ultimi dovranno quindi rispondere a domande di cultura generale mentre sono immersi in due cilindri che si riempiono di una piccola quantità d’acqua ogni volta che viene data la risposta sbagliata. In questo modo verrà determinata poi la squadra vincitrice di quella puntata di Ciao Darwin.

