Britannia: cast, trama e anticipazioni puntate. Serie tv su Rai 4 Cast e trama Britannia su Rai 4

Il 5 marzo 2019 alle 21.20 andrà in onda su Rai 4 la prima puntata di Britannia. La serie televisiva prodotta da Amazon e Sky sarà finalmente visibile in chiaro in prima serata. Una fiction che ha già riscosso un grande successo e che ha il suo punto di forza nel sapiente mix tra il genere drammatico, fantastico e storico.

La prima stagione del telefilm nato da un’idea di Jez Butterworth, Tom Butterworth e James Richardson è composta da 9 episodi di 60 minuti. Inoltre Sky Atlantic recentemente ha dichiarato che ci sarà anche una seconda stagione. Ma qual è la sinossi di Britannia?

La trama di Britannia

Come già detto in apertura di articolo, il primo appuntamento con Britannia è fissato per il 5 marzo 2019 alle 21.20 su Rai 4. La fiction ci riporta indietro fino al 43 d.C. anno in cui l’esercito romano, dopo il precedente tentativo di Giulio Cesare, torna alla conquista della Gran Bretagna. A capo della spedizione c’è Aulus Plautius, generale determinato ad assoggettare definitivamente il popolo straniero.

L’impresa però si rivela tutt’altro che semplice poiché i Celti dimostrano di essere abili avversari. Conoscono bene la propria terra e padroneggiano particolari tecniche militari ignorate dall’esercito romano.

Britannia: anticipazioni puntate

Nel primo episodio di Britannia seguiamo lo sbarco delle legioni romane in Gran Bretagna. Arrivato sull’isola, l’esercito latino attaccata e distrugge un piccolo villaggio. Tra i pochi sopravvissuti c’è Cait, ragazzina che aveva predetto l’arrivo dei romani. Ad aggravare la situazione si aggiungono poi le lotte intestine tra le tribù celtiche che rendono l’isola ancora più esposta ai pericoli esterni.

Nel frattempo Aulo Plauzio, comandante della spedizione, riceve strani avvertimenti dai druidi del posto. Da questo momento in poi seguiremo negli episodi successivi le alterne vittorie e sconfitte tra i due popoli in lotta. Scopriremo gradualmente il mondo dei Celti che si rivelerà ricco di magia e misteri. Inoltre l’esercito romano dovrà scontrarsi con coraggiose e potenti regine guerriere che faranno di tutto per impedire agli invasori di conquistare la propria terra.

Il cast di Britannia

Il cast di Britannia è composto da star di fama internazionale. David Morissey interpreta il generale Aulo Plautio mentre Kelly Reilly è la principessa guerriera Kerra. Nikolaj Lie Kaas veste i panni di Divis, Eleanor Worthington Cox quelli di Cait e Mackenzie Crook è Veran. Inoltre Julian Rhind-Tutt interpreta Phelan, Stanley Weber è Lindon e Barry Ward recita nel ruolo di Sawyer. Hanno partecipato alla fiction anche Liana Cornel nei panni di Ania, Annabel Scholey in quelli di Amena mentre Hugo Speer è Lucio Alidio.

Ruoli decisivi sono quelli di Gershwyn Eustache Jnr che interpreta Vito Aurelio, Fortunato Cerlino che è Vespesiano e Joe Armstrong nei panni di Gildas. Completano il cast di Britannia Zoe Wanamaker nel ruolo di Regina Antedia, Ian McDiarmid in quello di Re Pellenor e Laura Donnelly che interpreta Hella.

