Zeppole di Carnevale 2019: ricetta originale, con bimby e al forno

Carnevale 2019, tra i dolci da guastare ci sono anche le zeppole. Si tratta di una ricetta campana, molto solita soprattutto nei periodi di febbraio e marzo e che per questo è stata associata e diffusa come dolce tipico del carnevale. A loro volta, le zeppole sono una variante della versione originale (le graffe), in quanto non prevedono la presenza della patate tra gli ingredienti.

Si tratta di ciambelle piene di zucchero, fritte, che possono essere servite anche con la crema pasticciera se, intanto che ci siete, volete salutare il vostro colesterolo.

Pastiera napoletana: ricetta originale Scaturchio e calorie. I segreti

Come si preparano le zeppole di Carnevale

Ingredienti (per quattro persone): 250 g di acqua; un pizzico di sale; 150 g di farina (tipo 00); 100 g di burro ammorbidito; 4 uova; 1 bustina di vanillina; 1/2 cucchiaino di zucchero.

Preparazione:

Versiamo nel boccale un pizzico di sale, l’acqua fredda, il burro tagliato a pezzi piccoli e lasciato ammorbidire a temperature ambiente per una decina di minuti prima di cuocere il tutto a 100°.

A questo punto è possibile aggiungere la farina e lo zucchero.

Appena la farina risulta ben amalgamata al composto, cuociamo nuovamente a novanta gradi per cinque o sei minuti, a velocità tre.

Una volta spento il Bimby aspettiamo circa venti minuti, ricordandoci di lasciare il boccale aperto. Possiamo ora mescolare il tutto per dieci secondi a velocità tre, ancora senza coprire il foro del coperchio del Bimby.

Lasciamo riposare per circa un minuto e ripetiamo questa operazione per tre volte.



Nel momento in cui l’impasto avrà raggiunto una temperatura di circa trentasette gradi, aggiungiamo le uova, una per volta, mentre intanto impastiamo a velocità quattro.

Inserite tutte le uova, impastiamo per altri trenta secondi a velocità sei.

Aggiungiamo ora la vanillina ed impastiamo per tre minuti a velocità spiga.

Versiamo l’impasto così ottenuto in una sac à poche con la punta a forma di stella e formiamo dei cerchi, ricordandoci di lasciare un bel po’ di spazio tra una zeppola e l’altra per evitare che si attacchino crescendo durante la cottura. Inforniamo a forno preriscaldato a 200 gradi per venticinque minuti.

Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente le zeppole.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM