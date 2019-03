Strade Bianche 2019 in diretta tv e streaming Rai, dove vederla

Strade Bianche 2019 in diretta tv e streaming Rai, dove vederla

Strade Bianche 2019 in diretta tv e streaming Rai, dove vederla

Torna con la sua 13ma edizione, una delle più affascinanti corse del panorama ciclistico italiano. Si svolgerà infatti sabato 9 Marzo la famosa gara toscana Strade Bianche del UCI World Tour 2019. Saranno 184 Km tra le strade sterrate del Chianti e la splendida campagna toscana.

Strade Bianche: Storia

La competizione è organizzata fin dalla sua prima edizione, nel 2007, da RCS Sport e da La Gazzetta dello Sport. Questa gara prende il nome di “Strade Bianche” dalle tipiche strade sterrate delle campagne toscane, presenti in alcuni settori del percorso, che rendono unica questa competizione. All’interno del percorso sono presenti diverse peculiarità di altre classiche del Nord: come i lunghi tratti in strade dissestate della Parigi-Roubaix e i numerosi e durissimi “muri” del Giro delle Fiandre.

Nelle sue due prime edizioni la competizione aveva il nome di Monte Paschi Eroica, cambiato poi in Strade Bianche fino ad oggi. Altra mutazione subita dalla competizione, è relativa al luogo della partenza: nelle sue prime sette edizioni il “Via” era situato a Gaiole in Chianti, nelle edizioni 2014 e 2015 la gara aveva inizio a San Gimignano e dal 2016 ad oggi la corsa ha inizio a Siena, città che è sempre stata teatro del termine della competizione nella celebre Piazza del Campo.

Un’altra particolarità della gara, è legata alla possibilità di poter vedere intitolato il nome di un settore ad un determinato ciclista; ciò può avvenire nel momento in cui un corridore riuscisse ad aggiudicarsi per tre volte il titolo delle Strade Bianche. Al momento un solo atleta è riuscito a vincere per tre volte tale gara, lo svizzero Fabian Cancellara; è stato così intitolato a suo nome il settore di Monte Sante Marie.

Strade Bianche: dove vederla

La competizione si potrà seguire in diretta tv nella giornata di sabato 9 marzo su Eurosport e su RaiSport. Sarà perciò possibile seguire “Strade Bianche” anche in streaming online su RaiPlay.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM