Luke Perry é morto: malattia, età e figli. La causa della morte

È scomparso Luke Perry a brevissima distanza dalla data della morte di Lisa Sheridan. L’attore era nato nel 1966. E come vi avevamo raccontato in questo nostro articolo lo scorso 27 febbraio è stato vittima di un grave malore. Probabilmente un ictus.

L’attore ha avuto due figli nati dal matrimonio con Rachel Sharp da cui era divorziato. Si tratta di Jack e Sophie nati rispettivamente nel 1997 e nel 2000.

Luke Perry è morto, conferma dallo staff dell’attore che interpretò Dylan in Beverly Hills

Già dopo il malore le condizioni di Luke Perry sono apparse abbastanza gravi. Nel frattempo la situazione è precipitata tanto che nel giro di pochi giorni l’attore è morto. Appena diffusasi la notizia delle condizioni critiche di Perry sono stati tantissimi i messaggi a lui dedicati. Da parte di suoi colleghi ma anche di tantissima gente comune.

Le stesse persone che stanno letteralmente inondando le pagine dei social network per attestare stima verso l’attore diventato famoso a livello internazionale con l’interpretazione di Dylan in Beverly Hills.

Luke Perry è morto, i messaggi su Twitter

Leggiamo per esempio ciò cosa scrivono alcune fans dell’attore ricordando proprio i tempi della famosissima serie tv Beverly Hills.

@acuta_mente scrive “Beverly Hills 90210. Le ragazzine erano indecise tra Brandon e Dylan. Io no. Mai esitato un attimo. Ho sempre avuto un debole per i cattivi ragazzi”.

E ancora Mary è Universale @mary88mary88 “”Sono devastata! Sembra sempre strano provare dei sentimenti così forti per chi non si è mai conosciuto. Però Luke Perry ha rappresentato i nostri anni migliori e ci ha fatto battere il cuore. La notizia della sua morte ci colpisce allo stomaco. Ciao Dylan. #lukeperry #dylanmckay”.

Anche Maria Elena Boschi ha voluto tramite un messaggio su twitter salutare la scomparsa dell’attore. E dal suo profilo @meb ha scritto: “Se ne è andato Luke Perry. Ha fatto sognare le ragazze della mia generazione che, come me, seguivano Beverly Hills 90210. Lo ricorderemo per sempre giovane sul suo surf. Ciao Dylan”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM