Libretto bancario Unicredit a zero spese: come aprirlo e a chi conviene

Oggi conosciamo un po’ più da vicino un libretto bancario Unicredit (istituto di cui vi abbiamo parlato anche in altri nostri articoli), vale a dire il Libretto One. Uno strumento, anzi, un prodotto di risparmio da aggiungere alla lista di quelli di cui trattiamo sovente, da considerare eventualmente nella nostra strategia di risparmio e deposito liquidità. Il Libretto One è di fatto un libretto base che ha dei costi molto contenuti per alcuni aspetti e altri completamente azzerati.

Libretto bancario Unicredit: Libretto One in sintesi

Il Libretto One non è ovviamente un conto corrente, bensì un libretto di deposito a risparmio nominativo. Questo prodotto include comunque diversi servizi bancari, tra cui una carta di prelevamento gratuita. Il canone è di soli 2 euro al mese, mentre le spese di apertura sono nulle. Il Libretto One consente l’accredito gratuito della pensione o dello stipendio e l’associazione di un deposito titoli. Come dicevamo prima, sono compresi servizi di base gratuiti, tra cui una carta di prelevamento e la possibilità di gestire una operatività di media intensità (60 operazioni all’anno).

Libretto bancario Unicredit: cos’è il deposito a risparmio

Il deposito a risparmio è il contratto tramite il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, con l’impegno a restituirle allo stesso su richiesta. Tutte le operazioni di prelievo e versamento sul deposito, come scritto sul foglio illustrativo, vengono registrate su un apposito documento, detto libretto di risparmio, che deve essere esibito. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e cliente. Il deposito a risparmio Libretto One può essere solo nominativo.

Libretto bancario Unicredit: Libretto One, condizioni economiche

Andiamo infine a sintetizzare le principali condizioni economiche di Libretto One.

Costo Libretto – Recupero costo tipografico : 0 €;

: 0 €; Spese di tenuta del conto : 24 € annui (2 € mensili);

: 24 € annui (2 € mensili); Operazioni a forfait : 60 all’anno;

: 60 all’anno; Spese per singole operazione oltre le 60 previste : 1,25 €;

: 1,25 €; Tasso creditore minimo nominale annuo : 0,00100%;

: 0,00100%; Conteggio e contabilizzazione interessi: annuale.

