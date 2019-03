Prima tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso e altimetria a Lido di Camaiore

La prima tappa della Tirreno Adriatico è quella di Lido di Camaiore. La partenza della prima squadra sarà alle ore 14:00 da viale C. Colombo fino ad arrivare in viale E. Pistelli dove, l’ ultima squadra, arriverà circa alle ore 16:00. Il rilevamento cronometrico verrà preso al km 10,7 in Viale Italico da Via Canova.

Prima tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso

Il percorso consiste in un cronometro a squadre composto da due settori praticamente rettilinei che si corrono sulle due carreggiate della medesima strada intervallati da un “giro di boa” dal percorso rettangolare attorno a un isolato. Percorso in rettilineo per 9,5 km fino alla svolta di Forte dei Marmi, anello rettangolare con 3 curve a sinistra e reinserimento nel lungomare dove verrà rilevato il tempo medio al km 10,7. Restano 11 km sul lungomare di Forte dei Marmi per poi ritornare al Lido di Camaiore. Gli ultimi 5 km sono pianeggianti in direzione sud costituiti da un lungo rettilineo che ai 1200m dall’ arrivo presenta un S destra-sinistra con carreggiata ristretta che immette sul rettilineo finale di 1 km. Arrivo su asfalto larghezza 6,5 km. Il Punto di Percorso Obbligatorio è X Via Naz. Aurelia Nord, Via del Fortino N 43° 53′ 38,7″ E 10° 14′ 18.9″.

L’ altimetria della mappa è quasi costante sui 2 km con picchi da 3 km.

Camaiore si estende nel cuore della Versilia, una zona ricca di charme e tradizione, e si caratterizza per la varietà dei paesaggi. Qui vi si può trovare una splendida combinazione di paesaggi e scenari diversi ma armoniosi : dalle vette delle Apuane, alle colline costellate dai borghi fino ad arrivare alle spiagge di Lido Camaiore, stazione balneare tra le più qualificate in Europa. In questo magnifico lido la spiaggia dorata è bagnata dal mar Ligure e si estende tra i comuni di Marina di Pietrasanta e Viareggio. La cittadina è contraddistinta da un elegante passeggiante lungo il quale si susseguono gran parte degli stabilimenti balneari, ristoranti e negozi. Simbolo della suggestiva passeggiata è il nuovissimo pontile Bellavista Vittoria dove è possibile ammirare lo spettacolo della costa e delle Alpi Apuane alle sue spalle.

