Tiramisù alle fragole: ricetta originale con bimby o senza uova

Il tiramisù è il dolce italiano per eccellenza, è uno dei dessert italiani più amati e più famosi al mondo. Le origini di questo saporitissimo dolce non sono chiare: il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte e la Toscana se ne contendono le origini.

Caposaldo della cucina italiana preparato indistintamente da Nord a Sud, la ricetta del tiramisù non compare nei libri di cucina precedenti agli anni Sessanta del XX secolo. Purtroppo, non è ben chiaro chi abbia inventato questa delizia, capolavoro della pasticceria italiana, semplice da realizzare, che nel corso degli anni ha dato vita a tantissime rivisitazioni.

Tiramisù alle fragole: ricetta originale con Bimby e senza uova

La variante del tiramisù alle fragole con il Bimby è una ricetta semplicissima da realizzare. Alternativa al tiramisù classico al caffè è adatto ai bambini e unisce la bontà della frutta: le fragole al dolce di uno dei dessert più apprezzati all’estero e dagli amanti della pasticceria.

Gli ingredienti per realizzare il tiramisù alle fragole con pan di Spagna (in alternativa ai classici savoiardi) e senza uova nella crema, con il bimby sono:

Ingredienti : 500 gr di mascarpone; 300 gr di Zucchero; 1 scorzetta di limone; 500 gr di fragole; 1 pan di spagna.

: 500 gr di mascarpone; 300 gr di Zucchero; 1 scorzetta di limone; 500 gr di fragole; 1 pan di spagna. Preparazione con il Bimby: 1)Pulite le fragole e tagliartele a pezzetti. Lasciatene da parte qualcuna per la decorazione. 2)Mettete le fragole in una ciotola con 150 gr di zucchero e lasciatele macerare in frigo per una notte, in modo che si formi il sughetto. 3) Mettete nel boccale l’altra parte di zucchero e la scorza di limone. Azionate il bimby per 10″ a velocità 9. 4) Dopo aver scolato le fragole dal loro sughetto, aggiungete il mascarpone, 300 gr di fragole e frullate. Aziona il bimby per 15″ a velocità 7. 5) Tagliate il pan di Spagna a metà in senso orizzontale e bagnate la superficie con metà del sughetto delle fragole. 6) Versate metà della crema al mascarpone e fragole sopra il primo strato di pan di Spagna, poi ricoprite con le fragole rimaste. 7) Mettete sopra l’altra metà di pan di Spagna e bagnatelo con l’altra metà del sughetto delle fragole. 8) Versa la seconda metà di crema al mascarpone e fragole e guarnisci con le fragole messe da parte. 9) Tieni il dolce in frigo qualche ora prima di servirlo.

Un consiglio: se vedete che le fragole hanno tirato fuori poco sughetto allungatelo con un po’ di latte.

Tiramisù alle fragole con biscotti vegani, un dolce senza uova

Il tiramisù alla fragole fatto con il bimby o con il metodo tradizionale può essere preparato senza uova. L’importante è sostituire ai classici savoiardi o al pan di Spagna biscotti che non contengano uova: i biscotti vegani, per esempio.

Ovviamente, per realizzare un tiramisù classico o alle fragole senza uova è indispensabile non aggiungere queste ultime alla crema. I biscotti che sostituiranno il classico biscotto – i savoiardi – dovranno essere adatti ad assorbire il sughetto alle fragole o il caffè per la versione classica.

Come preparare il tiramisù con le fragole senza l’aiuto del mitico robot da cucina: il Bimby

Questa variante del tiramisù classico è perfetto per chi ha problemi con la caffeina. Per realizzare un tiramisù alle fragole che farà impazzire i vostri ospiti e i vostri bambini basta seguire pochi e semplici passi. La ricetta con le uova:

Ingredienti : 300 gr di biscotti savoiardi; 4 uova; 80 gr di zucchero; 300gr di mascarpone; 350 gr di fragole.

: 300 gr di biscotti savoiardi; 4 uova; 80 gr di zucchero; 300gr di mascarpone; 350 gr di fragole. Ingredienti per il sughetto alle fragole (per bagnare i biscotti): 130 gr di fragole; 60 gr di zucchero semolato; 100 ml di acqua.

(per bagnare i biscotti): 130 gr di fragole; 60 gr di zucchero semolato; 100 ml di acqua. Preparazione: 1) Preparate le fragole, pulitele bene e tagliatele a piccoli pezzettini; mettetele in un frullatore (o mixer) insieme allo zucchero semolato e l’acqua. 2) Frullate tutto fino a ottenere un composto liscio e versateli in una ciotola capiente. 3) Separate i tuorli dagli albumi. In un contenitore versate lo zucchero e i tuorli e mescolate con la frusta fino a quando il composto non è vellutato. 4) Unite e mescolate il mascarpone. Lasciate da parte la mousse ottenuta. 5) Montate i bianchi d’uovo a neve. 6) Incorporate delicatamente i bianchi montati a neve alla crema di mascarpone e uova con movimenti delicati, per non smontarli. 7) Tagliate le fragole rimanenti a fettine sottili.

Ora, è tutto pronto per realizzare il tiramisù alle fragole…

Il dessert al cucchiaio più amato alle fragole e senza uova: Tiramisù alle fragole senza uova. La ricetta

Il tiramisù alle fragole (o ai frutti di bosco) senza uova è una rivisitazione saporita e leggera del classico tiramisù al caffè, è perfetta per concludere in dolcezza i menu primaverili.

Questa delizia è la ricetta perfetta per chi è intollerante alle uova oppure preferisce evitare di mangiarle da crude o semplicemente non le gradisce…

La ricetta per il tiramisù alle fragole senza uova è:

Ingredienti : Fragole per la purea 115 gr; Fragole per guarnire e per gli strati 6; Biscotti senza uova; Succo di limone 45 gr; Zucchero a velo 30gr.

: Fragole per la purea 115 gr; Fragole per guarnire e per gli strati 6; Biscotti senza uova; Succo di limone 45 gr; Zucchero a velo 30gr. Ingredienti per la crema senza uova : Mascarpone 250 gr; Panna fresca liquida 200 gr; Zucchero a velo 50 gr; Scorza di limone 1.

: Mascarpone 250 gr; Panna fresca liquida 200 gr; Zucchero a velo 50 gr; Scorza di limone 1. Preparazione della purea : Mettete in un mixer le fragole a pezzetti, il succo di limone e lo zucchero a velo, frullate il tutto fino a ottenere una purea cremosa.

: Mettete in un mixer le fragole a pezzetti, il succo di limone e lo zucchero a velo, frullate il tutto fino a ottenere una purea cremosa. Preparazione della crema: Versate la panna fresca in una ciotola e montatela con le fruste elettriche. Quando inizia a montare aggiungete a poco a poco lo zucchero a velo. Una volta terminato questo passaggio ammorbidite il mascarpone con un cucchiaio e aggiungetele alla panna. Mescolate delicatamente. Aromatizzate con la scorza di limone grattugiata.

Tutto è pronto per iniziare a costruire tanti strati di soffice dolcezza alla frutta… Il tiramisù alle fragole è il dessert che non può mancare nei menu di primavera!

