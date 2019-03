Quarta tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso e altimetria Foligno-Fossombrone

Mercoledì 13 Marzo avrà inizio dal Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, la Tirreno Adriatico, che con le sue sette tappe ci accompagnerà fino a San Benedetto del Tronto, luogo in cui si concluderà la competizione con una gara cronometro. La competizione fa parte del UCI World Tour 2019.

Quarta Tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso

La quarta tappa ricomincia così da dove si è conclusa la terza, ovvero dalla bella città umbra di Foligno. Città nata sull’antica via Flaminia – una delle principali strade che un tempo conducevano a Roma – che si trova tra i due importanti centri Umbri di Assisi e Perugia.

Questa tappa risulta molto impegnativa, visto i molti “muri” da scalare soprattutto nel finale. Il tratto iniziale è per i primi 80 Km non troppo duro, ma dopo il passaggio di Cagli cominceranno le prime difficoltà con la salita di San Gregorio di Fermignano (388 m). Seguiranno poi ulteriori salite come; Sant’Ippolito, Villa del Monte, Cartoceto e Monteguiduccio. Superati questi “muri” seguiranno 2 giri del circuito finale che terminerà nella città marchigiana di Fossombrone.

Da sottolineare le difficoltà che porteranno i “muri” finali: le salite di Villa del Monte, di Monteguiduccio e quella nel circuito finale dei Cappuccini presentano pendenze fino al 19% il che renderà molto ardua la scalata e favorirà soprattutto gli scalatori.

Quarta Tappa Tirreno Adriatico 2019: altimetria

Foligno – 230 m

Inn. ss.3 – 247m

Svinc. di Nocera Umbra – 507 m

Gaifana – 484 m

Gualdo Tadino – 479 m

Osteria del Gatto – 423 m

Sigillo – 486 m

Costacciaro – 545 m

Scheggia – 602 m

Passo della Scheggia – 635 m

Pontericcioli – 402 m

Cantiano – 358 m

Cagli – 264 m

Smirra – 235 m

Svinc. di Acqualagna – 204 m

Acqualagna – 200 m

San Gregorio – 388 m

Fermignano – 204 m

Canavaccio – 174 m

Fossombrone – 112 m

Sant’Ippolito – 219 m

Plan di Rose – 112 m

Villa del Monte – 266 m

Schieppe – 93 m

Fornace – 236 m

Orciano di Pesaro – 257 m

Piagge – 190 m

Calcinelli – 66 m

Saltara – 160 m

Cartoceto – 235 m

Serrungarina – 187 m

Tavernelle – 87 m

Montefelcino – 268 m

Monteguiduccio – 406 m

Isola del Piano – 169 m

Ponte degli Alberi – 80 m

Fossombrone – 116 m

I Cappuccini – 329 m

Fossombrone – 116 m

I Cappuccini – 329 m

Fossombrone – 116 m

