La Corrida 2019: cast, conduttori e concorrenti. Quando inizia Quando inizia la Corrida 2019

Manca poco alla messa in onda de La Corrida 2019. Il programma televisivo ideato da Corrado e Riccardo Mantoni tornerà a breve su Rai 1. È stato proprio il grande successo della stagione 2018 a garantire una nuova edizione del talent show.

Punto di forza della trasmissione è la sua capacità di divertire e trascinare il pubblico in un’atmosfera spensierata e distesa. Vedremo quindi concorrenti di tutte età cercare di stupire il pubblico con particolari e molto spesso rocambolesche performance. Ma quali saranno le novità de La Corrida 2019?

La Corrida 2019: quando inizia e conduttori

Finalmente sappiamo quando andrà in onda La Corrida 2019. Il programma infatti verrà trasmesso su Rai 1 a partire da venerdì 29 marzo 2019 in prima serata.

Come nella precedente edizione, anche in questa nuova stagione sarà Carlo Conti il timoniere della trasmissione. Toccherà quindi al conduttore toscano presentare i concorrenti e le loro strambe esibizioni da dilettanti allo sbaraglio.

La Corrida 2019: cast e concorrenti

Come nelle precedenti stagioni, i concorrenti del talent show metteranno in mostre le proprie capacità artistiche con la speranza di conquistare gli spettatori in studio. Sarà il pubblico a valutare le performance dei concorrenti. Come da tradizione, il giudizio positivo verrà espresso con grandi applausi mentre quello negativo suonando mestoli di legno su pentole, campanacci, fischi e altri oggetti che producono un forte rumore.

Non mancherà poi durante ogni puntata la scelta di una valletta per la sera e di un corpo di ballo che si esibirà a fine serata.

La Corrida 2019: casting

Hai sempre desiderato partecipare ad un talent show? Questo allora è il momento giusto per metterti in gioco! Infatti i casting della Corrida sono ancora aperti.

Per candidarsi basta compilare un semplice form online disponibile su sito MagnoliaTv. Dovrete solo inserire i dati anagrafici, una breve presentazione di voi stessi e specificare il vostro speciale talento.

