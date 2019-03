Moto 2 2019: team, piloti e calendario gare in diretta tv Guida Moto2 2019

Riparte il Motomondiale, riparte la Moto 2 2019. Dopo i test terminati Domenica 3 Marzo in Qatar, la categoria intermedia introdotta nel 2010 è pronta a tornare in pista.

Moto 2 2019: team e piloti

Saranno 32 i piloti iscritti alla stagione 2019, qui di seguito elencati con i rispettivi team:

3 Lukas TULOVIC Kiefer Racing 4 Steven ODENDAAL NTS RW Racing GP 5 Andrea LOCATELLI Italtrans Racing Team 7 Lorenzo BALDASSARI Pons HP40 9 Jorge NAVARRO Speed Up Racing 10 Luca MARINI Sky Racing Team VR46 11 Nicolò BULEGA Sky Racing Team VR46 12 Tom LUTHI Dynavolt Intact GP 16 Joe ROBERTS American Team 18 Xavier CARDELUS Angel Nieto Team 20 Dimas Ekky PRATAMA Idemitsu Honda Team Asia 21 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up Racing 22 Sam LOWES Federal Oil Gresini Moto2 23 Marcel SCHROTTER Dynavolt Intact GP 24 Simone CORSI Tasca Racing Scuderia Moto2 27 Iker LECUONA American Team 33 Enea BASTIANINI Italtrans Racing Team 35 Somkiat CHANTRA Idemitsu Honda Team Asia 40 Augusto FERNANDEZ Pons HP40 41 Brad BINDER Red Bull KTM Ajo 45 Tetsuta NAGASHIMA Sag Team 62 Stefano MANZI Forward Racing Team 64 Bo BENDSNEYDER NTS RW Racing GP 65 Philipp OETTL Red Bull KTM Tech 3 72 Marco BEZZECCHI Red Bull KTM Tech 3 73 Alex MARQUEZ EG 0,0 Marc VDS 77 Dominique AEGERTER Forward Racing Team 87 Remy GARDNER Sag Team 88 Jorge MARTIN Red Bull KTM Ajo 89 Khairul Idham PAWI Petronas Sprinta Racing 96 Jake DIXON Angel Nieto Team 97 Xavier VIERGE EG 0,0 Marc VDS

Moto 2 2019: orgoglio italiano

L’Italia vanta ben 9 piloti. E’ la nazione più rappresentata in categoria. Inoltre sono due anni consecutivi che la vittoria del mondiale va in mano ad un ragazzo italiano, nel 2017 con Franco Morbidelli (dell’EG 0,0 Marc VDS) e nel 2018 con Francesco Bagnaia (dello Sky Racing Team VR46). Quest’anno sarà compito di Bagnaia cercare di difendere il titolo e provare a colorare d’azzurro un’altra stagione motociclistica.

Bezzecchi, Di Giannantonio, Bulega e Bastianini faranno il loro esordio quest’anno nella categoria, avendo militato fino allo scorso anno in Moto 3.

Moto 2 2019: il calendario delle gare

La FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo) ha ufficializzato le date dei Gran Premi, qui riportate:

DATA GRAN PREMIO CIRCUITO 10 marzo 2019 Qatar Losail 31 marzo 2019 Argentina Termas de Rio Hondo 14 aprile 2019 Americhe Austin 5 maggio 2019 Spagna Jerez de la Frontera 19 maggio 2019 Francia Le Mans 2 giugno 2019 Italia Mugello 16 giugno 2019 Catalunya Barcellona 30 giugno 2019 Olanda Assen 7 luglio 2019 Germania Sachsenring 4 agosto 2019 Rep. Ceca Brno 11 agosto 2019 Austria Spielberg 25 agosto 2019 Gran Bretagna Silverstone 15 settembre 2019 San Marino Misano Adriatico 22 settembre 2019 Aragona Aragon 6 ottobre 2019 Thailandia Chang 20 ottobre 2019 Giappone Motegi 27 ottobre 2019 Australia Phillip Island 3 novembre 2019 Malesia Sepang 17 novembre 2019 Valencia Cheste

La stagione 2019 avrà inizio in Qatar Domenica 10 Marzo e si chiuderà con il Gran Premio di Valencia, in Spagna, Domenica 17 Novembre. Da ricordare i due appuntamenti italiani, al Mugello il 2 Giugno 2019 (in concomitanza con la festa della Repubblica Italiana) ed a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (il 15 Settembre 2019).

Moto 2 2019: dove vedere le gare in diretta Tv o in chiaro

La stagione 2019 della Moto 2 sarà disponibile in esclusiva ed in diretta su Sky Sport (canale dedicato Sky Sport MotoGP e gara anche su Sky Sport Uno). Tuttavia in differita i gran premi potranno essere seguiti anche su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre).

