Classifica piloti F1 2019 e campionato costruttori Formula 1. I team Piloti e costruttori F1, la classifica

La classifica piloti F1 e dei costruttori aggiornate: qui troverete tutte le informazioni e i dati in tempo reale, al fine di avere sempre disponibili le classifiche del campionato di Formula 1 2019 che parte il 17 marzo con il Gran Premio di Melbourne, Australia. Nessun nuovo team previsto quest’anno, mentre tra i piloti si registrano 3 debuttanti. Alexander Albon che correrà per Toro Rosso Honda; Lando Norris, che correrà con McLaren Renault. E infine George Russell per la Williams Mercedes.

Classifica piloti F1 2019: i punteggi

Ecco la classifica piloti F1 2019 aggiornata.

Pilota Nazionalità pilota Numero Team Punti Posizione Classifica Gare 0/21 Alexander Albon Thailandia 23 Toro Rosso 0 Valtteri Bottas Finlandia 77 Mercedes 0 Pierre Gasly Francia 10 Red Bull 0 Antonio Giovinazzi Italia 99 Alfa Romeo Sauber 0 Romain Grosjean Francia 8 Haas 0 Lewis Hamilton Gran Bretagna 44 Mercedes 0 Nico Hulkenberg Germania 27 Renault 0 Robert Kubica Polonia 88 Williams 0 Danil Kvyat Russia 26 Toro Rosso 0 Charles Leclerc Monaco 16 Ferrari 0 Kevin Magnussen Danimarca 20 Haas 0 Lando Norris Gran Bretagna 4 McLaren 0 Sergio Perez Messico 11 Force India 0 Kimi Raikkonen Finlandia 7 Alfa Romeo Sauber 0 Daniel Ricciardo Australia 3 Renault 0 George Russell Gran Bretagna 63 Williams 0 Carlos Sainz Spagna 55 McLaren 0 Lance Stroll Canada 18 Force India 0 Max Verstappen Belgio 33 Red Bull 0 Sebastian Vettel Germania 5 Ferrari 0

Classifica costruttori F1 2019: punteggi

E ora passiamo alla classifica costruttori F1 2019.

Team Nazionalità Piloti Punti Posizione Classifica Gare 0/21 Alfa Romeo Sauber Svizzera Raikkonen, Giovinazzi 0 Ferrari Italia Vettel, Leclerc 0 Force India India Perez, Stroll 0 Haas Stati Uniti Grosjean, Magnussen 0 McLaren Gran Bretagna Sainz, Norris 0 Mercedes Germania Hamilton, Bottas 0 Red Bull Austria Verstappen, Gasly 0 Renault Francia Hulkenberg, Ricciardo 0 Toro Rosso Italia Albon, Kvyat 0 Williams Gran Bretagna Kubica, Russell 0

Classifica F1 2019: curiosità

La Mercedes viene da cinque trionfi consecutivi nel campionato costruttori. Negli ultimi 5 anni Lewis Hamilton ha vinto 4 titoli: nel 2016 fu Nico Rosberg il vincitore. L’ultimo pilota a vincere con la Ferrari è stato Kimi Raikkonen, nel 2007.

Nella top 10 mondiale dei piloti, Michael Schumacher è sul gradino più alto del podio, con 7 titoli vinti, 2 secondi posti e 3 terzi posti su un totale di 307 Gran Premi. Un gradino più in basso troviamo Lewis Hamilton, con 5 titoli e 2 secondi posti. Ex-aequo con Juan Manuel Fangio, fermatosi a 5 titoli e 2 secondi posti. In questo campionato Hamilton avrà quindi la possibilità di superare la parità con Fangio e ottenere il secondo posto da solo nell’ipotetica classifica piloti della Formula 1 dal 1950 a oggi.

Nel “medagliere” costruttori, troviamo la Ferrari prima con 16 titoli, 18 secondi posti e 11 terzi posti su 970 Gran Premi, in combinata con 15 titoli piloti vinti. Più staccata, al secondo posto, la Williams, con 9 titoli, 6 secondi posti e 5 terzi posti su un totale di 706 Gran Premi. Sul gradino più basso del podio ecco la McLaren, con 8 titoli, 14 secondi posti e 9 terzi posti su un totale di 842 Gran Premi.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM