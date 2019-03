Quanto guadagna la Ferrari in F1: premi e sponsor, ecco il patrimonio Premi Ferrari in F1

Quanto incasseranno i team nella prossima stagione di Formula 1? Mancano appena due settimane all’accensione del semaforo verde sul circuito di Melbourne. Nel frattempo, il sito specializzato RaceFans ha stilato una classifica in base ai premi che riceveranno le varie scuderie da parte di Liberty Media.

Ferrari: cavallino in testa alla classifica

Nonostante una latitanza del titolo iridato, lunga ormai un decennio, è la Ferrari a guidare la speciale classifica dei premi per la prossima stagione di Formula 1. Da quando è stata istituita tale dinamica di redistribuzione degli introiti nel 2013, la scuderia di Maranello è stata al primo posto ogni anno.

Ma come funziona, appunto, tale ripartizione? Innanzitutto, è da precisare che l’ammontare complessivo dei premi si compone di una parte fissa pari a 35 milioni di dollari che viene assegnata a tutti i team che abbiano chiuso almeno due delle ultime tre stagioni nelle prime dieci posizioni della classifica finale. Di tale premio alla fine dovrebbe beneficiare anche l’appena arrivata Racing Point.

Inoltre, a formare la cifra finale c’è anche una parte variabile che cambia a seconda del piazzamento delle varie scuderie nella classifica costruttori dell’ultima stagione. Poi solo alcune ricevono il “Constructors Championship Bonus”: in base a questo 41 milioni di dollari entreranno nella casse di Ferrari e Mercedes, 36 milioni alla Red Bull e 31 alla McLaren.

Sono previsti poi – sempre in riferimento ai risultati in classifica costruttori – altri bonus anche per la Williams oltre che per i team succitati. Detto ciò, solo la Ferrari incassa un premio da 73 milioni di dollari che le spetta in quanto unica scuderia da sempre presente in Formula 1.

Ferrari: la classifica

Ferrari: 205 milioni di dollari

Mercedes: 177 milioni

Red Bull: 152 milioni

McLaren: 100 milioni

Renault: 73 milioni



Haas: 70 milioni



Williams: 60 milioni



Racing Point: 59 milioni



Alfa Romeo Racing: 56 milioni



Toro Rosso: 52 milioni

