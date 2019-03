Daniele Nardi: moglie e figli, chi è l’alpinista sul Nanga Parabat Chi è Daniele Nardi

Grande apprensione per le sorti dei due scalatori Daniele Nardi e Tom Ballard. Le ultime loro notizie risalgono a domenica 24 febbraio 2019. E vane sono state finora tutte le ricerche. I due erano alle prese con una vera e propria impresa. Sono dispersi in Pakistan dove stavano cercando di scalare il Nanga Parbat passando dallo sperone del Mummery. Un passaggio pericolosissimo su quella che viene ormai da tempo chiamata la “montagna assassina”.

Daniele Nardi, note biografiche

Vediamo di seguito alcune note biografiche su Daniele Nardi, con la speranza di poter presto avere buone notizie dal Pakistan. Daniele Nardi è nato il 24 giugno del 1976 a Sezze in provincia di Latina. Prima dell’avventura che lo ha portato nuovamente in Pakistan Nardi aveva già affrontato sfide difficilissime. Ha scalato l’Everest ed il K2, le due vette più alte al mondo. “Dal 2002, anno in cui ha toccato per la prima volta la quota degli 8.000 – si legge sul suo sito – sul Cho Oyu (sesta montagna più alta del mondo posta tra la Cina ed il Nepal), non si è più fermato”.

Ecco alcune vette scalate oltre gli 8.000 metri quadri. Broad Peak (8.047 metri), il Nanga Parbat (8.125 metri), la Middle dello Shisha Pangma (8027 metri) e il monte Aconcagua (la montagna più alta del Sud America).

Col giornalista Dario Ricci diventato negli anni suo amico personale, Nardi è autore di due libri. Ovvero In vetta al mondo. “Storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacci eterni”, edito da RCS Rizzoli. E La migliore gioventù. “Vita, Trincee e morte degli sportivi italiani nella Grande Guerra”, edito da Infinito Edizioni.

Daniele Nardi, nascita del figlio a settembre 2018

Il 21 settembre 2018 Nardi è diventato papà. Sua moglie Daniela ha partorito Mattia Nardi, nato a 3 chili e 150 grammi presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le prime parole di Daniele Nardi dopo la nascita del primogenito: “È stata un’emozione grandissima” dopo aver assistito al parto.

Daniele Nardi, il servizio della trasmissione Le Iene e il loro ultimo contatto

Il 14 dicembre 2018 prima della sua partenza Nardi è stato intervistato dal programma Le Iene (qui uno dei nostri articoli su Nadia Toffa). Nel corso dell’intervista, pur con tono scherzoso, Le Iene hanno fatto più volte esplicito riferimento alla pericolosità della sua “sfida impossibile”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM