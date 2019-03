Concorso polizia penitenziaria 2019: requisiti 754 allievi. Bando in Gazzetta Bando concorso Polizia Penitenziaria 2019

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso Polizia Penitenziaria 2019 finalizzato al reclutamento di 754 allievi agenti. Andiamo quindi a vedere i posti disponibili, i requisiti richiesti per candidarsi e tutte le informazioni utili a riguardo. Si ricorda che il concorso è stato indetto lo scorso 11 febbraio. E ha lo scopo di potenziare le risorse del personale degli agenti di servizio presso l’amministrazione penitenziaria.

Per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente per via telematica, si avrà tempo fino a giovedì 4 aprile 2019. Per quanto riguarda la data e il luogo dove si svolgeranno le prove, sarà data comunicazione ufficiale sul sito del Ministero il 20 maggio.

Concorso Polizia Penitenziaria 2019: posti disponibili

Come scritto sul bando sono indetti due concorsi pubblici. Il primo mette a disposizione 452 posti in totale: 340 posti per gli uomini e 112 per le donne. Quindi, tale concorso è riservato ai seguenti soggetti.

Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno 6 mesi al 4 aprile; ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, in possesso dei requisiti.

Il secondo concorso pubblico mette a disposizione 302 posti (226 riservati agli uomini; 76 posti per le donne). Ed è aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti. Inoltre, tra questi 2 posti (1 uomo e 1 donna) sono riservati ai titolari dell’attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) per l’assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano.

Al momento della domanda i candidati dovranno specificare il concorso nel quale intendono prendere parte.

Concorso Polizia Penitenziaria 2019: i requisiti richiesti

Quindi, per partecipare al concorso bisognerà essere in possesso di determinati requisiti. Più precisamente:

Essere in possesso della cittadinanza italiana ;

; Godere dei diritti civili e politici ;

; Aver superato i 18 anni e non aver superato i 28 anni ;

; Essere in possesso delle qualità morali e di condotta ;

; Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria (cfr. Dlgs n. 443/92).

In merito a quest’ultimo punto, andiamo a elencare i requisiti richiesti nello specifico.

Requisiti fisici

Sana e robusta costituzione fisica;

Composizione corporea. Percentuale di massa grassa nell’organismo. Maschi: 7% – 22%; Femmine: 12% – 30%. Forza muscolare. Maschi: sopra 40 kg; Femmine: sopra 20 kg. Massa metabolicamente attiva (percentuale di massa magra teorica). Maschi: sopra 40%; Femmine: sopra 28%.

Senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;

Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi;

Funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro.

Apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria. In particolare devono essere presenti 12 denti frontali superiori e inferiori. È ammessa la presenza di non più di 6 elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i 20 denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a 16 elementi.

Requisiti attitudinali

Livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, all’esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere e al senso di responsabilità;

Controllo emotivo con capacità di contenere atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

Capacità intellettiva che permetta di fronteggiare situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di intelligenza dinamico-pratica, nonché capacità di percezione e di esecuzione e qualità attentive;

Adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti e all’ambiente di lavoro.

Titoli di studio

Concorso 452 posti: Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Concorso 302 posti: Diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.



Concorso Polizia Penitenziaria 2019 754 Allievi: la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica. Bisognerà compilare l’apposito form entro il 4 aprile 2019. Il modulo e le istruzioni di compilazione sono presenti sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

Una volta compilata la domanda il sistema restituirà il pdf della domanda stessa e una ricevuta di invio. Infatti, quest’ultima conterrà il numero identificativo della domanda. E inoltre la data e l’ora di presentazione. Pertanto, il candidato dovrà salvare, stampare e conservare questo documento. Ed esibirlo il giorno della prova scritta d’esame, pena l’esclusione dal concorso.

Concorso Polizia Penitenziaria 2019: la prova d’esame

Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno presentarsi nel luogo e nella data designata muniti di valido documento d’identità, copia della domanda e ricevuta di invio. Pertanto, l’esame corrisponde a una prova scritta riguardante una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla. Queste verteranno su argomenti di cultura generale e materie oggetto dei programmi di scuola dell’obbligo. La prova sarà superata se il candidato raggiunge una votazione di almeno sei decimi.

Infine, superata la prova scritta, i candidati dovranno sottoporsi alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. E, se ritenuti idonei, agli accertamenti attitudinali.

