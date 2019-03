L’amore strappato: trama, cast e puntate fiction. Quando inizia Streaming e replica L’amore strappato

È ufficiale: a breve andrà in onda L’amore strappato. La nuova fiction Mediaset diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo occuperà la prima serata di Canale 5 con tre appuntamenti speciali. La serie trae ispirazione dalla storia vera raccontata nel libro Rapita dalla giustizia scritto da Angela L., Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri.

La fiction quindi ripercorre, con alcune modifiche, le drammatiche vicende realmente accadute da una famiglia sconvolta da una gravissima accusa di abuso. Protagonista della serie è Sabrina Ferilli che per l’occasione ha vestito i panni della coraggiosa donna che ha lotta per dimostrare l’innocenza del marito. Ma qual è la sinossi de L’amore strappato?

L’amore strappato: quando inizia, trama e puntate

Al momento non sappiamo ancora la data di inizio de L’amore strappato. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, non bisognerà attendere a lungo la messa in onda della prima puntata della fiction. La nuova serie televisiva Mediaset racconterà in tre puntate le vicende giudiziarie di una tranquilla famiglia travolta da un incubo ad occhi aperti.

Sabrina Ferilli interpreta il difficile ruolo della donna che vede improvvisamente suo marito accusato di aver molestato ed abusato sessualmente della loro amata figlia. Dopo una lunga battaglia, queste accuse si rivelano del tutto false e frutto di un grave errore giudiziario.

Nel frattempo però la piccola non vive più con i genitori ed è sotto la custodia di una nuova famiglia. La Ferilli allora intraprende una difficile e coraggiosa lotta per far ritornare a casa l’amata figlia che le è stata strappata ingiustamente.

Il cast de L’amore strappato

Come già detto in apertura di articolo, la protagonista della fiction è Sabrina Ferilli. Enzo de Caro interpreta invece l’uomo ingiustamente accusato di molestie. Gennaro Cannavaciulo ed Isabella Aldovini.

Completano il cast de L’amore strappato Ottavia Fusco Squitieri e Marco Falaguasta.

