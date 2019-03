Sabrina Ferilli: marito, età e figli. Chi è né L’amore strappato Chi è Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Dotata di un fascino irresistibile, nel corso degli anni l’artista romana ha dimostrato di non essere solo un’icona di bellezza ma anche un’ottima attrice. Un uragano di vitalità, energia e positività a cui è impossibile sfuggire. Sabrina, sempre in cerca di nuovi stimoli, ha recitato in film per il cinema, fiction e teatro ed inoltre ha spesso partecipato a trasmissioni televisive di forte richiamo.

Tante sono le soddisfazioni ed i premi raggiunti dalla Ferilli in questi anni. Ricordiamo per esempio il suo ruolo ne La grande bellezza, la pellicola di Paolo Sorrentino che ha vinto l’Oscar come Miglior film straniero nel 2013. A breve Sabrina Ferilli tornerà come protagonista sul piccolo schermo con la fiction L’amore strappato, racconto di una struggente storia vera. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata della bella e talentuosa attrice romana?

Sabrina Ferilli: età, altezza, peso ed il ruolo né L’amore strappato

170 cm di altezza per circa 64 kg. Queste le misure mozzafiato di Sabrina Ferilli. L’artista è nata a Roma il 28 giugno 1964 sotto il segno zodiacale del Cancro. In questi anni ha alternato a ruoli comici quelli drammatici dando prova delle sue capacità attoriali.

Come già detto in apertura di articolo, Sabrina è la protagonista della nuova fiction L’amore strappato che a breve andrà in onda su Canale 5. La Ferilli per l’occasione ha vestito i panni di una coraggiosa donna che combatte per dimostrare l’innocenza di suo marito. L’uomo infatti è stato ingiustamente accusato di aver molestato la loro amata figlia. Allontanata la piccola dai genitori, la donna farà di tutto per ricomporre la sua famiglia distrutta da un errore giudiziario.

La vita privata di Sabrina Ferilli: il primo matrimonio, l’attuale marito e figli

Pur avendo un carattere aperto e disponibile, Sabrina non ama parlare della sua vita privata. Sappiamo che ha avuto una travolgente e dolorosa relazione con Andrea Perone che ha portato la coppia prima a sposarsi nel 2003 e poi a divorziare poco tempo dopo.

In seguito l’attrice ha preferito dedicarsi esclusivamente al lavoro. Nel 2006 però ha conosciuto il manager Flavio Cattaneo sul set della fiction Dalida. Al tempo anche Flavio aveva da poco divorziato dalla moglie Cristina Goi da cui ha avuto due figli. Tra Sabrina e Flavio è scattato subito il colpo di fulmine e dopo una lunga convivenza nel 2011 hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi. La coppia non ha avuto figli ma Sabrina ha dichiarato di aver provato in passato ad adottare un bambino.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM