Assunzioni marzo 2019: posti e requisiti per diplomati o laureati Requisiti assunzioni a marzo 2019

Sono molte le offerte di lavoro e stage per diplomati e laureati nel mese di marzo. Ecco dove chi è in cerca di nuove opportunità lavorative può inviare il proprio Cv.

Assunzioni marzo 2019: posti nel settore Arte

Per esempio, aperte le candidature per uno stage a Sky Arte – sede di Milano – fino a domani 7 marzo. La risorsa selezionata si occuperà di aggiornare i contenuti del sito internet del canale; necessaria la laurea in Scienze della Comunicazione o in Beni Culturali: il proprio Cv può essere inoltrato tramite il sito dell’emittente.

Lavoro per laureati in Storia o Beni Culturali anche a Mestre dove il Museo del Novecento cerca operatori per visite guidate; il proprio Cv può essere inviato all’indirizzo mail [email protected] (oggetto “candidatura M9”). Sempre nel settore museale è disponibile un posto da addetto alla sorveglianza a Roma (annuncio pubblicato dall’agenzia Randstand sul proprio sito) e un altro a Firenze (sito GI group). Per entrambi i posti è avvantaggiato chi ha alle spalle un percorso di studi artistico.

Assunzioni marzo 2019: posti nel settore Assistenza

Il Telefono Azzurro valuta l’assunzione di un operatore di linea 116000 minori scomparsi. Sede di lavoro nell’area di Roma. Verranno presi in considerazione le risorse in possesso di una laurea in campo sociale o umanistico e che hanno spiccate competenze linguistiche e informatiche. Chi si riconosce in questo profilo può inviare il proprio Cv, fino al 29 marzo, attraverso il sito del Telefono azzurro e, nello specifico, tramite la sezione “Lavora con noi”.

Infine, l’Ai.Bi – Amici dei Bambini ricerca educatori professionali, dunque, si richiede ai candidati una laurea in Scienze dell’Educazione. La sedi di lavoro in Provincia di Milano: Crema e San Giuliano Milanese; è possibile inviare il proprio Cv attraverso il sito dell’associazione, sezione “Lavora con Noi”. Detto ciò, sia Telefono Azzurro che Ai.Bi. sono alla ricerca di moltissime altre figure da inserire in organico.

