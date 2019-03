Tim e Vodafone: offerte mobile festa della donna 2019 con internet gratis Festa delle donne, offerte mobile

Venerdì 8 marzo è la Festa della Donna 2019 e come in ogni ricorrenza le compagnie telefoniche si fanno guerra a proporre le soluzioni più accattivanti. Andiamo a dare uno sguardo alle migliori offerte mobile proposte da Tim e Vodafone per la Festa della Donna 2019: soluzioni interessanti, visti i Giga in regalo che gli operatori metteranno a disposizione. Ecco le proposte per l’8 marzo 2019.

Tim: offerte mobile per la Festa della Donna 2019

Lo scorso anno Tim aveva regalato 8 Giga gratis da utilizzare in Italia e in Europa fino alle 23.59 del giorno successivo a quello di attivazione. In più, grazie alle diverse partnership, aveva lanciato una promozione legata a uno sconto di 15 euro per un regalo floreale da Interflora. Per gli amanti del cinema aveva invece regalato 1 biglietto per una coppia di donne. Alcune di queste promozione sono state poi rinnovate per il giorno di San Valentino.

AGGIORNAMENTO: 8 GB in regalo

La promozione Tim per la Festa della Donna è arrivata. L’offerta si chiama TIM Regalo 8 Giga e, com’è facile intuire, sarà possibile avere 8 Giga gratis sul proprio smartphone. I Giga saranno utilizzabili dal momento dell’attivazione fino alla mezzanotte del giorno successiva. Attivabile solo 1 volta, ma solo entro il 9 marzo 2019. Se ad esempio la attiviamo il 7 marzo alle ore 22, sarà possibile usare gli 8 GB gratuiti fino alle 23.59 dell’8 marzo. La promo sarà poi disattivata automaticamente e i Giga non consumati non potranno più essere utilizzati.



Nel frattempo, chi è attualmente sotto un’altra compagnia e volesse passare a Tim, può approfittare della Limited Edition Online. Il pacchetto comprende minuti e sms illimitati e 40 GB di traffico internet al prezzo di 15 euro al mese.

Per vedere tutte le offerte mobile Tim disponibili vi rimandiamo alla lettura di questo articolo.

Vodafone: offerte mobile per la Festa della Donna 2019

Diverso il discorso per Vodafone, che ha deciso di lanciare una promozione proprio in occasione dell’8 marzo 2019. La promo è denominata Giga in regalo e per i clienti già Vodafone non ci sarà da fare alcunché, perché il regalo sarà attivato automaticamente per tutta la giornata dell’8 marzo per poi disattivarsi automaticamente nel giorno successivo.

