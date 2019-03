Enzo Decaro: età, vita privata e figli. Chi era nella smorfia con Troisi Chi è Enzo Decaro

Enzo Decaro, quasi mezzo secolo di carriera tra teatro, televisione e cinema. L’artista campano nel corso degli anni ha interpretato ruoli diversi dimostrando le sue grandi doti attoriali. Pioniere con Massimo Troisi e Lello Arena di una nuova comicità napoletana, Decaro si è poi dedicato anche alla sceneggiatura e alla regia. L’elenco dei pellicole e delle fiction di successo a cui a partecipato è davvero lungo e la sua stella continua a brillare.

L’attore è stato scelto come protagonista insieme a Sabrina Ferilli della nuova fiction di Canale 5 L’amore strappato. Enzo Decaro ha interpretato il drammatico ruolo di un padre ingiustamente accusato di aver molestato sua figlia. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni quella di Decaro sempre pronto a mettersi in gioco. Ma cosa sappiamo della vita privata dell’attore campano?

Enzo Decaro: età e chi era nella Smorfia con Troisi

Vincenzo Purcaro Decaro, questo il vero nome di Enzo Decaro, nasce a Portici il 24 marzo del 1958 sotto il segno zodiacale dell‘Ariete. L’attore ben presto inizia la carriera artistica esibendosi a teatro con Massimo Troisi e Lello Arena. Proprio assieme a questi ultimi Enzo fonda il trio comico La Smorfia che si rivela un vero e proprio successo e regala grande notorietà ai tre attori.

Il prete, il soldato, il cherubino, tanti sono i ruoli che ha interpretato Decaro negli sketch comici della Smorfia regalando sempre performance indimenticabili. Dopo questa incredibile avventura artistica, Enzo ha continuato la carriera tra cinema, fiction e teatro. L’attore inoltre ha potuto contare sulla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e incoraggiato.

La vita privata di Enzo Decaro: i figli e la moglie

Non sappiamo molto della vita privata di Enzo Decaro. L’attore infatti, geloso della propria privacy, non condivide sui social informazioni personali come invece fanno molto spesso suoi colleghi d’arte.

Sappiamo solo che Enzo ha tre figli ed una moglie ma al momento non conosciamo il situazione sentimentale.

