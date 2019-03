Gianluca Vacchi: età, fidanzata e azienda. Com’era prima Chi è Gianluca Vacchi

Sono oramai lontani i giorni in cui Gianluca Vacchi postava sui social i video con la fidanzata Giorgia Gabriele. La coppia infatti da tempo si è divisa ed entrambi stanno vivendo un nuovo amore. La bellissima Giorgia ha trovato la felicità con il manager Andrea Grilli e pare che sia in arrivo la cicogna per i due fidanzati. Gianluca però non si è perso d’animo e ha già condiviso sul suo profilo Instagram le foto con la nuova fidanzata Sharon Fonseca.

D’altronde più volte in questi anni il ricchissimo imprenditore è stato al centro del gossip per i suoi numerosi flirt con volti noti del mondo dello dello spettacolo. Diventato soprattutto per i giovanissimi un modello da seguire, Gianluca Vacchi in realtà non è sempre stato così eccentrico e solo negli ultimi anni ha deciso di mostrare questo lato del suo carattere. Ma allora come si presentava prima l’imprenditore bolognese?

Età, carriera e azienda di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi nasce a Bologna il 5 agosto del 1967 sotto il segno zodiacale del Leone. Gianluca lavora fino all’età di 29 anni nell’ IMA, il colosso aziendale fondato dal padre che si occupa di produrre macchine automatiche per il confezionamento di prodotti di vario genere. Solo dopo l’esperienza maturata nell’impresa di famiglia, Gianluca prosegue da solo la carriera da manager.

Pur continuando ad avere il 30% dell’IMA, Gianluca smette di lavorare per l’azienda di famiglia e crea il suo brand G.V. che si occupa di gioielleria ed abbigliamento di lusso. Inoltre il manager bolognese è anche a capo della First Investments Spa, grande società che acquista e rivende aziende. In linea con il suo estroso carattere, Vacchi è approdato poi al mondo della musica diventando dj e nel 2016 ha scritto il libro autobiografico Enjoy.

Gianluca Vacchi: com’era prima ed il cambio look

Il distacco dall’azienda di famiglia è solo uno dei tanti cambiamenti che ci sono stati nel vita dell’imprenditore bolognese. Gianluca infatti nel corso degli anni ha cambiato look passando dagli abiti sobri e misurati da classico uomo d’affari ai tatuaggi, vestiti eccentrici e vistosi accessori.

I suoi outfit bizzarri hanno fatto il giro del mondo ed in poco tempo Vacchi è diventato un’icona di stile ed un modello soprattutto per i giovanissimi. I video postati su Instagram mostrano la vita che conduce Gianluca tra ricchezze, viaggi da sogno e puro divertimento.

Gianluca Vacchi: le ex e l’attuale fidanzata Sharon Fonseca

Più volte in questi anni Gianluca Vacchi è stato al centro del gossip italiano. Il manager ha avuto numerosi relazionicon modelle e donne dello spettacolo. Tra i suoi flirt più famosi c’è quello con Nina Senicar, Melissa Satta e Belen Rodriguez.

Dopo una relazione durata circa due anni con la bellissima Giorgia Gabriele, Gianluca sembra aver trovato la felicità con Sharon Fonseca, modella venezuelana di 27 anni più giovane di lui. La nuova coppia ha già postato alcune foto insieme e sicuramente non passerà molto tempo prima di vederne altre.

