Legge 104 e congedo caregiver, nuove agevolazioni in arrivo, i ddl delega Ddl delega su legge 104

Novità in arrivo per i titolari di Legge 104 e i caregiver. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il 28 febbraio 2019 il 10 disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore. Le 10 deleghe che il Parlamento dovrebbe conferire al Governo riguardano diversi settori, tra cui spicca il decreto n. 6, avente come oggetto la Semplificazione e Codificazione in materia di Disabilità.

Legge 104 e congedo caregiver: il comunicato

Citiamo letteralmente il comunicato stampa n. 48/2019 del Consiglio dei Ministri relativamente al Decreto n. 6 succitato. Qui si legge quanto segue. “Si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte della persona con disabilità e porre le condizioni affinché sia effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo che ne limiti o impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Nazione”.

Legge 104 e disabilità: gli obiettivi

I settori investiti dalla delega sono molteplici e tra questi spiccano i seguenti.

Definizione della condizione di disabilità ;

; Disciplina dei benefici ;

; Promozione della vita indipendente e contrasto dell’esclusione sociale ;

; Inserimento nel mondo del lavoro e tutela dei livelli occupazionali;

e tutela dei livelli occupazionali; Accessibilità e diritto alla mobilità.

Legge 104 e congedo caregiver: novità in arrivo

Dovrebbero quindi arrivare a breve novità importanti per i titolari di Legge 104, soggetti disabili e caregiver che li assistono. Si attendono novità soprattutto sotto l’aspetto terminologico (definizione della condizione di disabilità) in merito alle agevolazioni accessibili; nonché alle misure finalizzate a un maggiore inserimento sociale e professionale dei soggetti disabili, con particolare focus sulla tutela del posto di lavoro e delle opportunità occupazionali.

Più nel dettaglio, tra i target oggetto dei disegni di legge potrebbero figurare una riorganizzazione della normativa sul collocamento mirato e di quella relativa al congedo per caregivers che assistono i familiari con disabilità in condizione di gravità. A livello professionale sono previste agevolazioni fiscali per i datori di lavoro che agiscano per agevolare la vita professionale di lavoratori portatori di handicap e caregiver.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM