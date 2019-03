Tirreno-Adriatico 2019: startlist, tappe e altimetria percorso Percorso Tirreno Adriatico 2019

Torna la Tirreno-Adriatico, la corsa ciclistica che quest’anno giunge alla sua 54a edizione. Si svolgerà dal 13 al 19 marzo e prevederà cinque tappe in linea e due a cronometro.

LEGGI ANCHE: Strade Bianche 2019: data, altimetria percorso e startlist. I favoriti

Tirreno-Adriatico 2019: le tappe

La Tirreno-Adriatico è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge in Italia con cadenza annuale nel mese di marzo. La prima edizione della corsa risale al 1966. È considerata la principale corsa per la preparazione della Milano-Sanremo ed una delle corse più importanti di inizio stagione. La 54a edizione della corsa, si aprirà con la tradizionale cronosquadre, che si terrà a Lido di Camaiore. 21,5 chilometri che daranno fin da subito importanti indicazioni riguardo alle ventitré squadre iscritte.

La prima frazione in linea sarà la Camaiore-Pomarance caratterizzata dall’unico arrivo in salita dell’intera settimana. La Pomarance-Foligno invece vedrà come protagonisti i velocisti: si tratta infatti di una tappa molto lunga, 226km per l’esattezza, ideale per le loro caratteristiche, essendo tappa prevalentemente pianeggiante. Da Foligno avrà inizio la quarta tappa della corsa, in direzione Fossombrone. Si tratta di un percorso molto impegnativo: si scaleranno infatti, specialmente nella fase finale, parecchi muri che porteranno al tratto finale di 700 m in leggera salita su asfalto.

L’altra frazione in linea, che sarà molto importante per ciò che concerne la classifica generale, sarà la Colli di Metauro-Recanati, anche nota come “tappa dei muri”. Muri che sono tutti concentrati nei tre giri di circuito che portano la corsa ad affrontare quattro volte il Muro di Porta d’Osimo e tre volte quello di San Pietro, con una pendenza massima del 20%. Le ultime fasi della tappa si concentreranno nel rettilineo finale di 300m. La sesta e penultima tappa si svilupperà invece da Matelica a Jesi, dove in questo caso torneranno a darsi battaglia gli sprinter puri. L’ultima frazione della gara sarà caratterizzata dalla classica cronometro individuale, che si svolgerà a San Benedetto del Tronto (10 km), con la quale si concluderà la competizione.

Tirreno-Adriatico 2019: Le Tappe con il loro relativo chilometraggio

13 marzo, 1ª Tappa: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (21,5 km – cronometro a squadre) Partenza prima squadra ore 14 circa, arrivo ultima squadra ore 16:10 circa.

14 marzo, 2ª Tappa: Camaiore – Pomarance (195 km)

15 marzo, 3ª Tappa: Pomarance – Foligno (226 km)

16 marzo, 4ª Tappa: Foligno – Fossombrone (221 km)

17 marzo, 5ª Tappa: Colli di Metauro – Recanati (180 km)

18 marzo, 6ª Tappa: Matelica – Jesi (195 km)

19 marzo, 7ª Tappa: San Benedetto del Tronto (10,1 km – cronometro individuale) Partenza primo atleta ore 13:10 circa, arrivo ultimo atleta alle ore 16:20 circa.

Startlist Provvisoria Tirreno-Adriatico 2019

TEAM SKY

1 THOMAS Geraint

2 CASTROVIEJO Jonathan

3 MOSCON Gianni

4 POELS Wout

5 PUCCIO Salvatore

6 SWIFT Ben

7 VAN BAARLE Dylan

AG2R LA MONDIALE

11 DENZ Nico

12 DILLIER Silvan

13 GASTAUER Ben

14 GODON Dorian

15 PETERS Nans

16 VENTURINI Clement

17 VUILLERMOZ Alexis

ASTANA PRO TEAM

21 FUGLSANG Jakob

22 BIZHIGITOV Zhandos

23 BOARO Manuele

24 CATALDO Dario

25 FRAILE MATARRANZ Omar

26 GRUZDEV Dmitriy

27 LUTSENKO Alexey

BAHRAIN – MERIDA

31 NIBALI Vincenzo

32 BAUHAUS Phil

33 CARUSO Damiano

34 DENNIS Rohan

35 MOHORIC Matej

36 SIEBERG Marcel

37 TRATNIK Jan

BARDIANI CSF

41 BARBIN Enrico

42 BRESCIANI Michael

43 MAESTRI Mirco

44 MARONESE Marco

45 SIMION Paolo

46 TONELLI Alessandro

47 WACKERMANN Luca

BORA – HANSGROHE

51 SAGAN Peter

52 BODNAR Maciej

53 BURGHARDT Marcus

54 FORMOLO Davide

55 GATTO Oscar

56 MAJKA Rafal

57 OSS Daniel

CCC TEAM

61 VAN AVERMAET Greg

62 BEVIN Patrick

63 ROSSKOPF Joseph

64 SCHAER Michael

65 VAN HOOYDONCK Nathan

66 VAN HOECKE Gijs

67 WISNIOWSKI Lukasz

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

71 BOUHANNI Nacer

72 BERHANE Natnael

73 HOFSTETTER Hugo

74 PEREZ Anthony

75 SIMON Julien

76 VANBILSEN Kenneth

77 WAEYTENS Zico

DECEUNINCK-QUICK-STEP

81 ALAPHILIPPE Julian

82 ASGREEN Kasper

83 LAMPAERT Yves

84 MORKOV Michael

85 RICHEZE Maximiliano Ariel

86 STYBAR Zdenek

87 VIVIANI Elia

EF EDUCATION FIRST

91 VANMARCKE Sep

92 BETTIOL Alberto

93 DOCKER Mitchell

94 KANGERT Tanel

95 LANGEVELD Sebastian

96 MODOLO Sacha

97 PHINNEY Taylor

GAZPROM – RUSVELO

101 ARSLANOV Ildar

102 KURIYANOV Stepan

103 NYCH Artem

104 PORSEV Alexander

105 ROVNY Ivan

106 SHALUNOV Evgeny

107 SHILOV Sergei

GROUPAMA – FDJ

111 PINOT Thibaut

112 KÜNG Stefan

113 LADAGNOUS Matthieu

114 MORABITO Steve

115 SCOTSON Miles

116 ROUX Anthony

117 THOMAS Benjamin

ISRAEL CYCLING ACADEMY

121 HERMANS Ben

122 BRANDLE Matthias

123 CIMOLAI Davide

124 ENGER Sondre

125 NEILANDS Krists

126 SAGIV Guy

127 VAN ASBROECK Tom

LOTTO SOUDAL

131 WELLENS Tim

132 BENOOT Tiesj

133 CAMPENAERTS Victor

134 HAGEN Carl Fredrik

135 KEUKELEIRE Jens

136 MARCZYNSKI Tomasz

137 VAN DER SANDE Tosh

MITCHELTON – SCOTT

141 YATES Adam

142 BAUER Jack

143 BOOKWALTER Brent

144 DURBRIDGE Luke

145 HEPBURN Michael

146 JUUL JENSEN Christopher

147 MEZGEC Luka

MOVISTAR TEAM

151 LANDA MEANA Mikel

152 BENNATI Daniele

153 CARAPAZ Richard

154 MAS BONET Luis Guillermo

155 OLIVEIRA Nelson

156 ROJAS José

157 SÜTTERLIN Jasha

NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM

161 VISCONTI Giovanni

162 BONGIORNO Manuel

163 GABBURO Davide

164 QUINTANA Dayer

165 SCHÖNBERGER Sebastian

166 VELASCO Simone

167 ZARDINI Edoardo

TEAM DIMENSION DATA

171 KREUZIGER Roman

171 ANDERSEN Michael Valgren

173 CUMMINGS Stephen

174 JANSE VAN RENSBURG Reinardt

175 KING Benjamin

176 MEINTJES Louis

177 NIZZOLO Giacomo

TEAM JUMBO – VISMA

181 ROGLIC Primoz

182 BOUWMAN Koen

183 DE PLUS Laurens

184 GESINK Robert

185 MARTIN Tony

186 MARTENS Paul

187 VAN EMDEN Jos

TEAM KATUSHA ALPECIN

191 BATTAGLIN Enrico

192 BOSWELL Ian

193 DOWSETT Alex

194 GONÇALVES José

195 GUERREIRO Rúben

196 KUZNETSOV Viacheslav

197 SCHMIDT Mads Würtz

TEAM SUNWEB

201 DUMOULIN Tom

202 KÄMNA Lennard

203 KRAGH ANDERSEN Soeren

204 NIKIAS Arndt

205 OOMEN Sam

206 POWER Rob

207 ROCHE Nicolas

TREK – SEGAFREDO

211 BRAMBILLA Gianluca

212 CONCI Nicola

213 FELLINE Fabio

214 MULLEN Ryan

215 PEDERSEN Mads

216 SKUJINS Toms

217 STUYVEN Jasper

UAE TEAM EMIRATES

221 GAVIRIA RENDON Fernando

222 BOHLI Tom

223 CONSONNI Simone

224 CONTI Valerio

225 FARIA DA COSTA Rui Alberto

226 MORI Manuele

227 TROIA Oliviero

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM