Dalila Di Lazzaro: figlio, età e chi è Giovanni Terzi. Cosa fa oggi

Dalila Di Lazzaro, attrice e modella italiana icona degli Anni ’70 e ’80, capace di affascinare tutta Italia e non solo con la sua bellezza ha vissuto una vita fatti di successi ma anche di molti dolori. Recentemente, nella trasmissione condotta da Caterina Balivo, Vieni da me, Dalila ha raccontato le tragedie che hanno segnato la sua vita e cosa fa oggi.

Chi è Dalila Di Lazzaro

Classe 1953, Dalila Di Lazzaro è nata a Udine da un pugile e una sarta. La sua vita non si dimostra facile fin da subito. Dopo aver subito abusi e violenze, a 15 anni scappa di casa assieme al fidanzato Franco Cocetta con cui, un anno dopo, diventa mamma di Christian Di Lazzaro. Qualche anno dopo, l’attrice arriva a Roma dove l’incontro con il produttore Carlo Conti le inizia a far conoscere una serie di gioie e successi.

Dal successo al dramma

Inizia infatti una grandissima carriera fatta di successi indimenticabili come Il mostro è in tavola… barone Frankenstein; Oh, Serafina; Un dramma borghese; Phenomena; Sicilia Connection e Paganini. La felicità, però, viene spazzata via di colpo nel 1991 quando, in seguito a un incidente stradale, Dalila perde il figlio Christian. La morte del figlio segna la tragedia più grande nella vita dell’attrice. Un dolore dalla quale, alla fine, riuscirà a riprendersi dopo un periodo lungo fatto di solitudine e riflessione.

La solitudine e la scrittura come analisi. “Ho cercato di trasformare il dolore in amore”

“Ho mollato tutto e sono andata sola nel deserto -commenta l’attrice- Volevo il silenzio, il nulla, la natura. Sono fuggita ad Hammamet. Mi sono immersa nel dolore per accettarlo. Poi ho scritto un libro su mio figlio. Ed è stato come fare analisi. Ma ho incontrato genitori che non riescono più a riprendersi. Ho cercato di trasformare il dolore in amore. E non mi sono più sentita sola”.

Dopo essersi ritirata dalla luce dei riflettori, Dalila Di Lazzaro fa la scrittrice e la compositrice di canzoni. Sentimentalmente, dopo la fine della storia con il noto giornalista Giovanni Terzi nel 2011, ora legato a Simona Ventura, non si è più saputo nulla. Del resto, lei stessa nel corso di un’intervista in passato ha affermato: “Desideri? Ho dissolto tutto, sono un monaco”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM