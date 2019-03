Filippa Lagerback: altezza e figli. Chi è la moglie di Daniele Bossari Vita privata Filippa Lagerback

Filippa Lagerback, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese, ha emozionato tutto il pubblico dei social sposando, lo scorso giugno, Daniele Bossari. Un matrimonio dolcissimo che ha commosso tutti i fans, testimoni anche della proposta fatta da Bossari mentre era all’interno del Grande Fratello Vip.

Chi è Filippa Lagerback

Nata a Stoccolma nel 1973 e naturalizzata italiana, Filippa inizia la sua carriera come fotomodella. Nel 1996, esordisce al cinema con Silenzio si nasce di Giovanni Veronese e alla fine degli anni ’90 compare al fianco di Fiorello nella conduzione di Superboll su Canale 5; iniziando così la carriera di presentatrice.

Dal 2001, è sentimentalmente legata al conduttore radio- televisivo Daniele Bossari da cui, nel 2003, ha avuto la figlia Stella. Un amore forte, che dura da oltre vent’anni, per una storia non sempre facile. In un’intervista per il settimanale Chi in occasione delle nozze, la coppia ha infatti rivelato: ”

Avevamo bisogno di toccare il fondo, di dirci quasi addio, per capire che saremo invecchiati per sempre insieme. Non è stata una storia d’amore facile. Lui ha raccontato la sua depressione, io non ho nascosto il mio periodo di dolore. Ma ora eccoci qui ad annunciare che ci sposeremo il 1° giugno”.

E così hanno fatto, sposandosi a Varese circondati da parenti e accompagnati dalla figlia Stella che ha fatto da damigella. Una cerimonia che ha segnato un nuovo inizio per la coppia che, più volte, ha dichiarato di volersi concentrare solamente sulla carriera e sul rapporto a due. Nessun altro figlio, quindi, sarebbe previsto dalla Lagerback e da Bossari.

Filippa Lagerback: “sono una funambola nella vita ma la famiglia è per sempre”

Dopo il suo matrimonio da favola, Filippa è tornata a parlare del suo rapporto con il marito in un programma radio, e della decisione di aspettare così tanti anni prima di unirsi in matrimonio: “Non mollare è la sfida più difficile di oggi perché è tutto così veloce, tutto finisce, c’è subito una cosa nuova e niente è duraturo. Mentre invece cercare di superare le difficoltà, dialogare e cercare di approfondire il rapporto è molto più difficile ma anche molto più gratificante perché poi hai una cosa che cresce. Io sono una ragazza all’antica, davvero. Sono una funambola nella vita ma la famiglia è per sempre”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM