Pensioni ultima ora: Quota 100 e uscita anticipata 2019, accordo Miur-Inps

Novità dall’Inps: questa volta sul fronte dei pensionamenti nel campo della scuola. Infatti data 5 marzo 2019 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha diramato un comunicato con un annuncio importante. Relativamente all’accordo raggiunto con Ufficio scolastico regionale e l’Ambito provinciale MIUR Roma. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Pensioni ultima ora, accordo Inps-Miur per pratiche cd. ante subentro

Nella nota dell’Inps si fa riferimento ad un accordo sperimentale ratificato dal Direttore Generale dell’Inps con l’Ufficio scolastico regionale e l’Ambito provinciale MIUR Roma. Finalizzato a cosa? Per il passaggio progressivo all’Istituto della competenza a definire le pratiche cd. ante subentro (domande giacenti di riscatto, ricongiunzione e computo presentate al MIUR fino al 31 agosto 2000) rientranti nella competenza delle Filiali metropolitane INPS di Roma.

Pensioni ultima ora, progetto ECO

Queste pratiche sono oggetto di un trasferimento telematico all’INPS – Progetto ECO dipendenti pubblici che sta avvenendo in questi giorni.

E terminata la fase di ricezione dei fascicoli digitalizzati, il Progetto ECO dell’INPS, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e le Filiali metropolitane INPS, avvierà l’istruttoria e la definizione delle domande, relative alla platea di coloro che sono nati nel 1953, 1954, 1955 e 1956 che hanno presentato domanda di cessazione entro il 12 dicembre 2018 (domanda POLIS). Rimane di competenza dell’Ambito provinciale MIUR Roma la trattazione delle domande di coloro che sono nati nel 1952 (pensionandi di vecchiaia).

Pensioni ultima ora, domande Quota 100 e futuri accordi Inps-Miur

Relativamente alle domande di cessazione presentate entro il 28 febbraio 2019 (per accedere alla cd. “Quota 100”), la competenza alla definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo presentate entro il 31 agosto 2000 sarà oggetto di ulteriori accordi tra INPS e MIUR nelle prossime settimane.

Pensioni ultima ora, riferimenti e contatti

Con riferimento a tale accordo, il Progetto ECO informa che gli utenti di Roma interessati (nati tra il 1953 e il 1956 che abbiano una domanda giacente) possono contattare il numero 06 59055622 dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16 dal lunedì al venerdì.

In ogni caso, è preferibile – fanno sapere dall’Inps – il contatto telematico tramite l’invio di richieste alla casella di posta istituzionale. Ecco l’indirizzo di riferimento [email protected] Tuttavia nell’oggetto bisogna indicare come specifica “Codice fiscale utente e richiesta informazioni per pensioni MIUR Roma 2019”.

