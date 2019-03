Manuel Bortuzzo torna in piscina, come sta con la riabilitazione

Manuel Bortuzzo è tornato in vasca. Il nuotatore rimasto vittima di una sparatoria a Roma tra il 2 ed il 3 febbraio nelle vicinanze di un pub nel quartiere Axa ha iniziato la sua riabilitazione in acqua. Dalla lesione completa del midollo spinale all’annuncio che è arrivato dallo stesso atleta tramite un video pubblicato dal suo profilo Instagram @manuelmateo.

Manuel Bortuzzo, arti inferiori paralizzati

Il giovane trasferitosi a Roma – per allenarsi al centro federale di Ostia – e inseguire il suo sogno di diventare uno dei più grandi nuotatori italiani di tutti i tempi poco più di un mese fa ha rischiato la vita. Rivederlo in acqua a distanza di qualche settimana fa un certo effetto. Soprattutto se si considera che al momento il ragazzo classe 1999 e alto 1 metro e 90 centimetri ha gli arti inferiori paralizzati, proprio a seguito del grave incidente, o per meglio dire agguato, di cui è rimasto vittima

Manuel Bortuzzo: “Un’emozione bellissima”

Nella prima parte del video che al momento (7 marzo 2019) ha superato le 50.000 visualizzazioni si vede Manuel Bortuzzo fare le prime bracciate. Il video è introdotto dalla frase: “Bracciata dopo bracciata… finalmente a casa!!”.

E dopo essere arrivato a bordo vasca guardando la camera l’atleta comunica tutta la sua gioia. “Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi. Un’emozione bellissima. E da oggi – fa sapere Bortuzzo – inizia la mia riabilitazione in acqua. Un saluto a tutti. Ci vediamo presto”

Manuel Bortuzzo, incoraggiamento da tifosi e amici

Numerosissimi i messaggi di incoraggiamenti rivolti all’indirizzo di Manuel Bortuzzo da parte dei suoi amici e dei suoi tifosi. Mad949 su Instagram scrive: “Un grande campione nella vita! Grazie per l’esempio che dai! 👊🏻”. E di seguito marta_molteni_ph lo incita “Grandissimo, avanti tutta!!!”.

“Manuel è un toro” le parole di Nicolò Martinenghi.

Gli stessi medici dell’Istituto Santa Lucia hanno più volte evidenziato la sua forza di volontà e gli ottimi risultati raggiunti con l’aiuto dei fisioterapisti. Il video pubblicato è stato girato presso la piscina del Centro di riabilitazione in via Ardeatina.

