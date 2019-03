Virginia Saba: età e altezza, chi è la fidanzata di Luigi Di Maio Chi è Virginia Saba

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi il vicepremier Luigi Di Maio, capo politico dei 5 Stelle, avrebbe una nuova fidanzata. O almeno starebbe frequentando da diverse settimane la giornalista Virginia Saba. Il settimanale ha “paparazzato” i due in viaggio a Siviglia.

Virginia Saba è giornalista professionista e collaboratrice parlamentare M5S

Chi è Virginia Saba? I due secondo quanto è possibile ricostruire si sarebbero conosciuti nell’ambito delle frequentazioni politiche. Infatti colei che viene definita come la possibile nuova fidanzata dell’attuale ministro al Lavoro e allo Sviluppo Economico è giornalista professionista e attualmente è collaboratrice parlamentare della deputata Emanuela Corda, del Movimento Cinque Stelle.

Della stessa giornalista si è parlato come ipotetica candidata del MoVimento alle elezioni suppletive che si sono tenute nel collegio di Cagliari dopo l’addio di Andrea Mura al M5S.

Il profilo di Virginia Saba

Nata a Cagliari e appassionata di sport vediamo più nel dettaglio quale è il profilo personale Virginia Saba ritratta in atteggiamenti affettuosi con Di Maio.

Giornalista professionista ha svolto la professione con attività per la carta stampata, radio, tv. Tra le sue collaborazioni annovera lavori per conto del gruppo editoriale Unione Sarda-Videolina e Mediaset. Sul suo profilo Linkedin ha scritto “attualmente iscritta al terzo anno della Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari. Laureata in Lettere moderne con 110 e lode, da diciassette anni giocatrice professionista di pallacanestro in serie A2 alla Virtus Cagliari”.

E ancora “ho collaborato alla realizzazione dell’autobiografia del cestista Nba Marco Belinelli, «Pokerface» e di «Storie di donne speciali». Tra le esperienze del passato redattrice per i quotidiani Epolis e Sardegna Quotidiano. Dal 2008 al 2010 corrispondente per SkySport e SkySport24 e del portale La donna sarda. Ambasciatrice di Aristan, l’Università della felicità di Filippo Martinez, e assistente di Regalità individuale”.

Virginia Saba, le precedenti relazioni o presunte relazioni di Di Maio

In passato al leader pentastellato sono stati attribuiti altri flirt. Come quello con Silvia Virgulti o Giovanna Melodia. In linea di massima l’atteggiamento del vice del presidente del Consiglio, rispetto alle sue relazioni sentimentali e alla vita privata, è abbastanza riservato. Ciò detto è molto difficile sfuggire agli occhi attenti e sempre in agguato dei reporter a maggior ragione se si considera la notorietà dello stesso Di Maio.

