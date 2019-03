Bando Navigator Anpal: domande prima prova e materie. La scadenza Scadenza bando Anpal

Vista la grandissima aspettativa sul tema – e parliamo della individuazione dei navigator – è bastato poco per far generare un equivoco. Tanto che in data 7 marzo, come vedremo, sul sito Anpal Servizi si è resa necessaria la pubblicazione di una precisazione. Cerchiamo di ricapitolare e chiarire meglio tutti i passaggi.

Bando Navigator Anpal, cosa è il navigator

Il decreto n. 4/2019 pubblicato in data 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale ha istituito la misura del reddito di cittadinanza. Col RdC che consisterà in un beneficio economico il governo punta al reinserimento lavorativo di chi ha perso o non ha un lavoro. E per farlo ha ideato la figura del navigator. Una sorta di tutor che dovrà facilitare l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

Bando Navigator Anpal, scadenza bando affidamento del servizio di gestione e org. prova scritta

In data 6 marzo l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di gestione e organizzazione della prova scritta per la selezione di incarichi di collaborazione a supporto dell’avvio del RDC

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 25 marzo non oltre le ore 12:00, mentre al 18 marzo è fissata la scadenza per la richiesta di chiarimenti. L’importo della gara è di 180 mila euro e il servizio sarà in affido per massimo 12 mesi.

La pubblicazione del bando ha generato un fraintendimento. C’è chi ha pensato che il bando coincidesse col bando per chi vuole partecipare alla selezione del personale di supporto a chi riceverà il Reddito di Cittadinanza. Ma in questo caso di parla solo della società che dovrà gestire le selezioni per la individuazione del personale che sarà assunte – stando alle voci – per due anni con un importo lordo di 30.000 euro.

Bando Navigator Anpal, precisazione su sito

Come abbiamo anticipato ecco la precisazione pubblicato da Anpal Servizi sul proprio portale. “I Bandi pubblicati sul sito di Anpal Servizi sono relativi all’individuazione di aziende per la fornitura dei servizi connessi alle selezione degli eventuali candidati alle future posizioni lavorative richiamate dal decreto sul RdC. Non è quindi stato pubblicato il bando di selezione”. Inoltre col comunicato si affronta una questione altrettanto rilevante sul piano organizzativo. “È attualmente in corso una trattativa tra Regioni e Governo per arrivare a una definizione condivisa, solo successivamente sarà possibile pubblicare il bando”.

Bando Navigator Anpal, materie

La società selezionata sarà incaricata di predisporre i test che faranno parte della prova scritta. Questa consisterà in un test di domande a risposta multipla su 10 argomenti di pari importanza (ovvero 10% per ciascuna materia). La società selezionata dal bando Anpal dovrà occuparsi di redigere una banca dati di 1.500 quesiti sui temi già definiti.

Gli argomenti su cui verteranno i 100 quesiti a risposta multipla sono i seguenti: Cultura generale; Logica; Informatica; Test psicoattitudinali; Economia aziendale; Reddito di cittadinanza; Modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro; Disciplina dei contratti di lavoro; Regolamentazione del mercato del lavoro; Sistema di istruzione e formazione.

Infine qui è possibile visionare altri dettagli: per esempio su dove e in quanti giorni dovrebbero tenersi le prove. Ribadendo in conclusione un aspetto importante: al momento non è stato pubblicato il bando di selezione dei navigator.

