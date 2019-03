Il Silenzio dell’acqua: trama e anticipazioni terza puntata 17 marzo Terza puntata, trama e anticipaizoni

Domenica 17 marzo 2019 alle 21.21 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de Il Silenzio dell’acqua. Il giallo a puntate diretto da Pier Belloni approda così al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. La serie televisiva, che è in realtà un remake di Broadchurch, fiction britannica di grande successo, con i suoi intricati misteri è riuscita a coinvolgere il pubblico fin dalla prima puntata.

Protagonisti de Il Silenzio dell’acqua sono Giorgio Pasotti nei panni del poliziotto Andrea Baldini e Ambra Angolini nel ruolo del vicequestore Luisa Ferrari. I due agenti, molto diversi nel carattere e nell’approccio alle indagini, lavorano insieme per scoprire la verità sull’omicidio della sedicenne Laura. Mentre Andrea si mostra affabile e disponibile, Luisa sembra fredda e distaccata. Il rapporto tra i due colleghi si complica ulteriormente quando il nome di Matteo Baldini, figlio di Andrea, appare nella lista dei sospettati. Ma cosa succederà nella terza puntata?

Il Silenzio dell’acqua: trama ed anticipazioni terza puntata 17 marzo 2019

I misteri de Il Silenzio dell’acqua continuano ad infittirsi. Proseguono le indagini sull’assassinio della teenager Laura e i sospetti su Matteo si fanno sempre più pesanti. Andrea, proprio a causa del suo coinvolgimento personale nella vicenda, non può condurre le indagini e perde così la possibilità di aiutare il figlio. Sconvolto e distrutto, il poliziotto è lacerato dai dubbi su Matteo soprattutto quando scopre le menzogne che il ragazzo gli ha raccontato.

Nel frattempo però spunta un video girato da Laura in cui emerge un collegamento tra la ragazza e Don Carlo. Proprio per questo Matteo cercherà di far luce sul rapporto tra il sacerdote e Grazia e di capire se entrambi sono coinvolti nella scomparsa e nell’omicidio di Laura. Cosa succederà nella prossima puntata de Il Silenzio dell’acqua?

