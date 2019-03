Offerte Tim mobile: 50 GB, minuti illimitati a 7,99 euro. Come attivare Tim, offerte mobile a marzo 2019

Da qualche giorno disponibile per i clienti che arrivano da altri operatori il piano tariffario Tim Steel; l’offerta prevede minuti illimitati e ben 50 Gb di traffico dati alla massima velocità consentita dal proprio smartphone (più altri 5 Gb di traffico dati da utilizzare in Europa) al prezzo mensile di 7,99 euro.

Offerte Tim mobile: attivazione online più economica

In Negozio, l’offerta prevede un costo di attivazione pari a 12 euro; in conto bisogna mettere anche il costo della nuova Sim pari a 10 euro oltre al pagamento del primo mese di offerta pari a 7,99 euro. Se, invece, si provvede alla sottoscrizione dell’offerta tramite il portale della Tim la nuova Sim costerà 25 euro (di questi, 20 euro saranno di traffico incluso). In questo caso non sono previsti costi di spedizione o attivazione e i 7,99 euro del primo mese di offerta non verranno addebitati.

In pratica, per chi attiverà l’offerta in negozio il prezzo di Tim Steel sarà di 29,99 euro; cioè 12 euro di attivazione più 10 euro di Sim più 7,99 euro per il primo mese di offerta. Invece, per chi attiverà il piano tariffario online il costo di Tim Steel è di soli 25 euro.

Offerte Tim mobile: gli altri piani attivi

Ancora attivabile Tim 15 Go New che offre chiamate e minuti illimitati più 30 Gb di traffico dati al costo di 15 euro mensili (22 euro i costi di attivazione e Sim in totale). Molto interessante per gli utenti più giovani, under 25, l’offerta Young Senza Limiti che prevede minuti illimitati e 30 Gb, più navigazione illimitata per Chat, Social e Musica al costo di 12,99 euro al mese (costo di attivazione pari a 9 euro). Infine, per chi proviene da Iliad o altri operatori virtuali, è possibile sottoscrivere l’offerta Tim 7 Extra Go; il piano prevede al costo di 7 euro al mese minuti illimitati e 30 Gb di traffico dati.

