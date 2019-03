Quanto guadagna la Regina Elisabetta II: stipendio e patrimonio totale Stipendio Regina Elisabetta II

Lo stipendio e il patrimonio delle famiglie reali è sempre una lecita curiosità. Il patrimonio della Regina Elisabetta II, salita all’onore delle cronache recentemente per aver pubblicato il suo primo post su Instagram, è tra le questioni che più generano curiosità negli utenti. Ma quanto può guadagnare la regina tra le più influenti e importanti del mondo?

Regina Elisabetta II: stipendio e patrimonio

Stando a recenti analisi di Forbes, complessivamente la Famiglia Reale vanta un valore stimato attorno ai 75 miliardi di euro. Ma entrando nel dettaglio? La Regina Elisabetta II avrebbe una ricchezza privata del valore di circa 450 milioni di euro, esentasse, stando alla normativa del proprio Paese.

Un patrimonio decisamente vasto, che comprende proprietà di lusso (leggasi: castelli), terreni e perfino una collezione di francobolli. Il patrimonio della regina è impreziosito anche da altri tipi di collezioni private, in particolare focalizzanti su mobili e gioielli di elevato valore. A livello di stipendio, invece, la Regina Elisabetta II guadagnerebbe oltre 11 milioni di euro all’anno.

Regina Elisabetta II: ecco quanto guadagna il suo segretario personale

Alla fine dello scorso anno è poi circolata una notizia che ha fatto un po’ di rumore. La Royal Family era infatti alla ricerca di dipendenti, con una vasta serie di figure professionali ricercate. Dai giardinieri al segretario personale della Regina, passando per lavapiatti e maggiordomi. Fin qui tutto normale, visto che anche la Famiglia Reale è libera di offrire lavoro. A fare notizia sono stati gli stipendi offerti. Circa 23 mila euro annui per un lavapiatti, passando per gli oltre 30 mila euro annui per un operatore telefonico e arrivando ai 110 mila euro annui che guadagna un maggiordomo con elevata esperienza. Certamente, però, nessuno può battere il segretario personale della Regina Elisabetta II, che può arrivare a guadagnare fino a 200 mila euro all’anno.

