F1 GP Australia 2019: diretta in tv e streaming su Sky-Tv8. Gli orari

Finalmente il mondiale di Formula 1 sta per ripartire. Appuntamento a venerdì 15 per le prove libere, a sabato 16 per le qualifiche e a domenica 17 per la gara.

F1 GP Australia 2019: il Tracciato

Sin dal 1996, la prima gara del mondiale di Formula 1 si corre nella terra dei canguri. Secondo le statistiche, nelle 23 edizioni ad Albert Park, 12 volte il vincitore della gara è stato poi campione del mondo a fine anno (ultimo Nico Rosberg con la Mercedes nel 2016). L’ Albert Park è un particolare tracciato semi-cittadino inaugurato appunto nel 1996. E’ lungo ben 5,3km ed è caratterizzato da pochi rettilinei e molte curve che usurano maggiormente gli pneumatici.

Alla fine del rettilineo principale si raggiungono quasi i 315 km/h, prima di ridurre la velocità in vista della Jones (curva a destra che va percorsa a circa 180 km/h). Si procede poi in quarta verso la curva 3, ovvero la prima di una sequenza di tre curve chiuse (essenziale uscire bene dalle prime due per poter entrare nella terza).

Prima di arrivare alla curva 6 si passa in sesta marcia e dopo aver girato a destra si decelera fino in terza a circa 120 km/h. Si ritorna poi in sesta per la Lauda, grande curva ad arco sulla destra, fino ad arrivare alla Clark, curva chiusa sulla destra da affrontare in seconda a circa 100 km/h. Dopo una curva a sinistra vicino al lago si incontra la Waite, curva sulla destra che deve essere fatta in quinta a 200 km/h.

Si passa poi in sesta verso la Ascari, virando prima sulla destra nella Hill, dove si raggiungono i 270 km/h. La Ascari è una curva sulla destra che fatta in terza conduce alla Stewart, altra curva a destra, che conduce alla Prost, curva da fare in seconda. Ad essa segue la curva 16, una piega verso destra da fare ai 150 km/h che riporta le vetture sul rettilineo principale.

La prima gara del GP di F1 2019 di Domenica 17 Marzo verrà trasmessa in diretta su Sky alle ore 06:10. Sarà possibile vedere la gara in differita Domenica 17 Marzo alle ore 14:00 su Tv8.

