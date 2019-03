Xiaomi Redmi Note 7: prezzo, recensione e uscita in Italia. La presentazione Prezzo Redmi Note 7

Importanti novità per quanto riguarda il mercato degli smartphone. Un nuovo dispositivo sta per arrivare in Italia. Si tratta del device Xiaomi Redmi Note 7. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi in Spagna a Madrid. Ovviamente il dispositivo cinese era già noto in patria. In Italia arriverà il 12 marzo. Ecco cosa dobbiamo tenere in considerazione.

Xiaomi Redmi Note 7: lo smartphone di fascia media pronto a far piazza pulita dei concorrenti

È proprio il caso di dirlo, questo smartphone potrebbe essere un potenziale crack, non solo per la novità che introduce, ovvero la fotocamera da 48 megapixel ma soprattutto per il prezzo. Xiaomi Redmi Note 7 potrebbe fare piazza pulita degli smartphone concorrenti. La versione da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria costerà solo 149,00€ mentre la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria andrà a sfiorare i 200,00€. Cifre quasi irrisorie se pensiamo a dispositivi più recenti e ai loro prezzi.

Xiaomi Redmi Note 7: alcuni elementi tecnici da ricordare

Oltre alla più volte annunciata fotocamera da 48 megapixel, Redmi Note presenta anche altri dettagli tecnici. Il display ad esempio dovrebbe essere di 6,26″ (720 x 1520 pixel) IPS LCD rapporto 19:9. La memoria sarà inoltre espandibile con Micro SD fino a 256 GB. La capienza della batteria è davvero importante, compresa tra le 3900 e le 4000 mAh. Si cercherà poi di capire in futuro se anche la versione Redmi Note 7 Pro arriverà in Europa e di conseguenza in Italia. Quest’ultima versione propone caratteristiche tecniche differenti e più avanzate rispetto alle precedenti due appena descritte.

