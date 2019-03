Benedetta Parodi: figlia, marito e carriera. Chi è la sorella di Cristina

Benedetta Parodi è stata vittima – come capitato ad altri personaggi come Ultimo – di un recente scherzo del programma tv Le Iene. Protagonista la sua figlia primogenita Matilde. Lo scherzo è stato messo a punto con la complicità del suo manager Nicolò Devitiis nonché del marito della stessa conduttrice tv, il noto giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa.

Benedetta Parodi, una famiglia di giornalisti

Insieme andiamo a scoprire chi è Benedetta Parodi. Nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, ha un fratello ed una sorella. Roberto Parodi, scrittore-giornalista appassionato di viaggi in moto. E Cristina Parodi, a sua volta giornalista, e nota al grande pubblico per i molti anni in cui ha lavorato in Mediaset. Le sorelle Parodi hanno spesso lavorato insieme, in programmi tv dedicati alla cucina.

Benedetta Parodi sposata con Fabio Caressa e i loro 3 figli

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati dall’11 luglio 1999. Dalla loro unione sono nati tre figli. Tutti ancora minorenni: Matilde nata il 12 settembre 2002. Eleonora nata il 20 ottobre 2014. E Diego nato il 28 ottobre 2009. Recentemente, per i loro 20 anni di matrimonio, la coppia con i figli al seguito è volata alle Maldive. Viaggio organizzato per festeggiare e celebrare la ricorrenza. Il tutto sempre ben immortalato e rilanciato tramite le dettagliatissime pagine social della stessa Parodi.

Benedetta Parodi, la carriera

Dopo la laurea in Lettere Moderna conseguita a Milano nel 1997, Parodi è diventata giornalista professionista nel 1999. Proprio lo stesso anno in cui è iniziata la sua carriera televisiva col programma in onda su Italia 1 “Studio Aperto”. Sono tante le trasmissioni per cui Benedetta Parodi ha lavorato in questi venti anni di tv.

Qui di seguito ricordiamo alcuni titoli: “Cotto e mangiato” in onda su Italia 1 tra il 2008 ed il 2011. E ancora “I menù di Benedetta” in onda su LA7, tra il 2011 ed il 2013. Passando poi su Real Time con “Bake off Italia”. Sino ai più recenti “Domenica in” su Rai 1 edizione 2017-2018 e “Bake off Extra dolce” su Real Time.

