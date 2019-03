Giuseppe Zeno: figlia e moglie. Chi è Stefano in Mentre ero via

Giuseppe Zeno, attore italiano apprezzato sia in televisione che al cinema, torna sugli schermi il 28 marzo, accompagnato da Vittoria Puccini, con la nuova serie Mentro ero via. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi, Mentre ero via fa parte di un ciclo di serie televisive incentrate sulla rinascita e la forza delle donne.

Giuseppe, nella serie sarà Stefano, personaggio che cercherà di aiutare Monica (Vittoria Puccini) a fare chiarezza nella propria vita per ricominciare a vivere dopo un brutto incidente che l’ha costretta al coma per qualche tempo.

Chi è Giuseppe Zeno

Nato a Napoli nel 1976, Giuseppe Zeno è ora uno degli attori più noti e stimati in Italia. “Ora” perché non è sempre stato così. Prima di riuscire a raggiungere il successo in Italia, infatti, Giuseppe si è trasferito nel Sud America dove ha partecipato a diverse tournée teatrali. In Italia, il successo è iniziato con la partecipazione alla 5° e 6° stagione di Incantesimo. Sono seguiti i ruoli in Un posto al sole e Gente di mare. L’apice del successo, è arrivato grazie alla serie L’Onore e il rispetto al fianco di Gabriel Garko.

La sfera privata di Giuseppe Zeno

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore è sentimentalmente impegnato con l’attrice Margareth Madè, con la quale è sposato dal 2016. Entrambi, si sono conosciuti prima tramite il grande schermo, dove Giuseppe è rimasto affascinato dalla futura moglie e viceversa, e poi, finalmente, sono riusciti a conoscersi grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati. Nel 2017, i due attori hanno avuto la loro primogenita, Angelica.

La coppia si mantiene molto riservata. La nascita della figlia, così come altri momenti, è stata vissuta lontano dai riflettori, nella pace di coppia, ed annunciato solo qualche tempo dopo sui social. Proprio Zeno ha annunciato la lieta notizia con un post su un social network nel quale seguiva una citazione da Romeo e Giuletta di William Shakespeare: ”

Il mio cuore aveva mai amato? Occhi rinnegatelo, perché non ha mai conosciuto la bellezza fino ad ora”.

