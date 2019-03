Mentre ero via: trama, cast e quante puntate sono. Quando inizia la fiction Anticipazioni e cast Mentre ero via

Poco tempo ci separa dalla prima puntata di Mentre ero via. La nuova fiction diretta da Michele Soavi e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta a breve andrà in onda su Rai 1 in prima serata. Dopo il successo di Sorelle ed Un’altra vita, la serie televisiva della rete ammiraglia torna a raccontare in sei puntate un’emozionante storia di coraggio e determinazione.

Una donna, dopo quattro mesi di coma a causa di un grave incidente, lotterà per scoprire la verità e riprendere le redini della propria vita. La fiction inoltre ha potuto contare su di un cast di attori molto amati dal pubblico italiano come Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Ma qual è la sinossi di Mentre ero via?

Mentro ero via: quando inizia e quante puntate

Fino a pochi mesi fa sembrava oramai certa la data della messa in onda di Mentre ero via. Mesi fa infatti la rivista TV Sorrisi e Canzoni aveva svelato che il 28 marzo 2019 sarebbe partita la nuova fiction Rai.

Successivamente però pare che sia stata spostata al 4 aprile 2019 la prima delle sei puntate della nuova serie televisiva.

La trama di Mentre ero via

La fiction ha come protagonista Monica che in un grave incidente ha perso il marito Gianluca e l’amante Marco. La donna, dopo quattro mesi di coma, si risveglia ma non ricorda più nulla di quello che è successo negli ultimi otto anni. La sua memoria infatti è ferma alla nascita del suo secondo figlio Vittorio e non si spiega perché tutti i suoi parenti, compresa la figlia Sara, l’abbiano lasciata sola.

Monica quindi intraprenderà con coraggio un difficile percorso per recuperare i ricordi e la propria sicurezza. La donna però non sarà solo in questo viaggio ma potrà contare su Caterina, una psicologa che si trasformerà poi anche in un’amica fidata, e Stefano, affascinante uomo misterioso che le ricorda il suo grande amore Marco. Riuscirà la protagonista di Mentre ero via a rimettere in sesto la propria vita?

Il cast di Mentre ero via

Mentre ero via ha potuto contare su di un cast di attori molto noti ed amata dal pubblico italiano. Protagonista della storia è Vittoria Puccini che veste i panni di Monica. Giuseppe Zeno è Stefano mentre Stefania Rocca interpreta la psicologa Caterina.

Hanno partecipato alle riprese del fiction Nina Fotaras nel ruolo di Sara, Carmine Buschini in quello di Rocco e Francesca Cavallin nei panni di Barbara. Completano il cast di Mentre ero via Flavio Parenti, Mariano Rigillo e Riccardo Antonaci.

